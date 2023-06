Dietikon Rechnung 2022 bewilligt: Der städtische Kaufrausch kam im Gemeinderat gut an Fast alle Dietiker Gemeinderatsfraktionen lobten den Stadtrat dafür, dass er im vergangenen Jahr für 29 Millionen Franken strategische Immobilienkäufe tätigte.

Letztes Jahr kaufte die Stadt die Liegenschaft an der Oberdorfstrasse 13. Zurzeit wird das Haus saniert, damit Asylsuchende darin wohnen können. Langfristig ist das Areal für die Entwicklung des benachbarten Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) gedacht. Bild: Florian Schmitz

«Dass die Jahresrechnung mit über 12 Millionen Franken Verlust abschliesst, erfreut uns sehr», sagte Kerstin Camenisch am Donnerstag an der Gemeinderatssitzung im Namen der SP/AL-Fraktion. Das zeige, dass der Stadtrat die grossen anstehenden Aufgaben entschlossen lösen wolle. Die Rechnung 2022, die mit einem Minus von 12,21 Millionen Franken um 3,34 Millionen schlechter abschloss als budgetiert, ist geprägt von sechs Liegenschaftskäufen für insgesamt 29 Millionen Franken.

Wegen einer vom Kanton vorgegebenen Wertberichtigung von minus 12,8 Millionen Franken vermiesen die Käufe zwar die vorliegende Rechnung, aber alle Gemeinderatsfraktionen waren sich einig, dass sie eine wertvolle Investition in die Zukunft sind. Dank der erneuerten Gemeindeordnung konnte der Stadtrat 2022 erstmals ohne Limite Immobilienkäufe in das Finanzvermögen tätigen. Dass er diesen Spielraum so aktiv ausnutzte, wurde im Gemeinderat durchs Band gelobt. Deshalb verwundert es nicht, dass die Jahresrechnung mit 33 zu 0 Stimmen bewilligt wurde.

Bessere Vergleichbarkeit wird begrüsst

«Wir sind erfreut, dass die Steuereinnahmen pro Kopf leicht gestiegen sind», sagte Konrad Lips (SVP) zudem. Diese Entwicklung halte hoffentlich an, damit man das Bevölkerungswachstum nicht nur bei den Ausgaben spüre. Auch die FDP stelle mit Freude fest, dass die Aufwertungen in Dietikon mit hochwertiger Baukultur bereits erste Früchte tragen, sagte Michael Segrada.

«Wir unterstützen die Bemühungen, die Finanzen in Zukunft auch mit wechselnden Verhältnissen stabil zu halten», sagte Beda Felber (Mitte). Positiv hob er ein Projekt der Finanzabteilung hervor, das für eine bessere Vergleichbarkeit mit ähnlichen Gemeinden sorgen soll. Auch die GLP und die FDP betonten, dass der Vergleich wichtiger Finanzkennzahlen mit ähnlich grossen Städten wertvoll sei.