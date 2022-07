Dietikon Raus aus der eigenen Bubble: Lernende des Bildungszentrums suchten nach innovativen Lösungen Während zweier Wochen arbeiteten Lernende im Limmattaler Bildungszentrum mit Vertretern eines Start-ups für Innovationsstrategien zusammen. Im Fokus stand dabei, neue Ideen und Lösungsvorschläge für Auftraggeber wie die Stadt Dietikon und die Planzer AG zu suchen.

Um den Prozess der Lösungsfindung zu beschleunigen, haben die Lernenden während den Projektwochen ihre Ideen nicht einfach niedergeschrieben, sondern auch handfeste Lösungsvorschläge gebastelt oder Ideen physisch dargestellt. zvg

Innovativ, schnell und kreativ – so arbeiteten rund 450 angehende Logistiker und Recyclisten des Bildungszentrums Limmattal in ihren Projektwochen, um gemeinsam neue Lösungen zu finden. Unterstützt wurden die Lernenden im ersten oder zweiten Lehrjahr von neun Vertretenden des Start-ups Spark Works, die grösstenteils an der ETH Zürich studieren. Das Unternehmen entwickelt Innovationsstrategien für Firmen, die auf dem sogenannten Design Thinking basieren. Dabei handelt es sich um eine Methode, um Probleme zu lösen und neue Ideen zu entwickeln.

In durchmischten Teams arbeiteten die Jugendlichen in den ersten beiden Maiwochen an möglichen Lösungen für verschiedene Problemstellungen. Da sie nur jeweils einmal pro Woche die Berufsfachschule besuchen, arbeiteten die Teams insgesamt nur jeweils zwei Tage an ihren Projekten. Die anwesenden Vertreter von Spark Works boten dabei Unterstützung und gaben Inputs für die Ideenentwicklung. Beim Design Thinking gehe es darum, aus der eigenen Bubble herauszudenken und möglichst viele Ideen in kurzer Zeit zu generieren, sagt Martin Rüegg, Projektverantwortlicher und Lehrperson im Bildungszentrum Limmattal.

«Für die beiden Projektwochen haben wir verschiedene Firmen angefragt, ob sie im Alltag mit Herausforderungen oder Problemen konfrontiert sind, für die die Lernenden Lösungen suchen könnten», sagt er. Sie hätten den Jugendlichen nicht nur Trockenübungen, sondern Herausforderungen aus dem realen Leben bieten wollen. Unter anderem die Stadt Dietikon, die Planzer Transport AG und die SBB haben den Lernenden des Bildungszentrums Problemstellungen geliefert.

Auf die Bedürfnisse der Menschen wird grosser Wert gelegt

Die Design-Thinking-Methode sei sehr menschenzentriert, wie Rüegg sagt: «Bei der Entwicklung einer Lösungsidee wird auf die Meinung sowie die Bedürfnisse der Menschen grossen Wert gelegt.» Ein wesentlicher Teil der Aufgabe sei für die Lernenden deshalb gewesen, auf der Strasse Leute zu bestimmten Themen zu befragen. Um die Kreativität anzuregen und den Prozess der Lösungsfindung zu beschleunigen, haben die Jugendlichen ihre Ideen nicht nur aufs Papier gebracht, sondern auch handfeste Lösungsvorschläge kreiert oder Ideen physisch dargestellt.

Die von den Firmen präsentierten Problem- oder Fragestellungen hatten nicht unbedingt etwas mit den eigentlichen Fachbereichen der Lernenden zu tun. So stellten die SBB den Jugendlichen beispielsweise die Frage, was es heutzutage bräuchte, damit junge Menschen sowohl in der Stadt als auch auf dem Land kein eigenes Auto besässen.

Für die Planzer AG suchten die Lernenden unter anderem nach Möglichkeiten, wie der Transport von Paketen nachhaltiger gestaltet werden könnte. Die Stadt Dietikon wollte wissen, was es brauche, um in einer 24-Stunden-Gesellschaft sozialverträglich alle Anspruchsgruppen zufriedenzustellen.

Das ungewohnte Setting kam bei den Lernenden gut an

Gemäss Rüegg war die Intention hinter den Projektwochen mit dem Thema Design Thinking, dass die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen trainieren und anwenden, denen sie im Schul- oder Berufsalltag nicht so oft begegnen. Dazu gehören vor allem kritisches und offenes Denken, Kreativität und das Arbeiten im Team.

«Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir laufend mit Veränderungen konfrontiert und für Betriebe ist es deshalb wichtig, dass die Leute gut mitdenken und zusammenarbeiten können», sagt Rüegg. Ziel sei auch gewesen, das Selbstbewusstsein der Jugendlichen zu stärken, indem ihre Ideen und Ansichten ernst genommen worden seien.

Zum Schluss der beiden Wochen präsentierten die jeweiligen Teams ihre gesammelten Ideen in einem kurzen Videoclip. Nach der abgeschlossenen Bewertungsphase wurde von den Lehrpersonen eine Gewinnergruppe auserkoren. Da während des gesamten Prozesses eine offene Denkweise angestrebt wurde, kann man laut Rüegg nicht gut zwischen falschen oder richtigen Lösungen unterscheiden. Es hätte aber trotzdem sichtbare Unterschiede in der Qualität der Ergebnisse gegeben, sagt er. «Das ungewohnte Setting während der zweier Projekttage ist bei den Lernenden sehr gut angekommen.»

Von Anfang an hätten sie gut mitgemacht und sich vollkommen auf die neue Situation eingelassen. Auch von den Spark-Works-Vertretenden habe das Bildungszentrum viele positive Rückmeldungen bekommen. «Wir hoffen nun natürlich, dass für die Firmen auch verwertbare Ideen darunter sind und dass die eine oder andere vielleicht auch umgesetzt wird», sagt Rüegg.