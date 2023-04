Dietikon Quartierverein Limmatfeld: Peter Metzinger gibt Präsidium ab Der Quartierverein Limmatfeld organisiert sich neu. Unter anderem gibt es jetzt einen Quartiertreff im Café Dahei.

Er ist das Wahrzeichen des Limmatfelds: der Limmat-Tower. Bild: Chris Iseli / Archiv

Dietikon Der Dietiker Quartierverein Limmatfeld hat seinen Vorstand neu gewählt und neue Schwerpunkte gesetzt, wie der Verein mitteilt. Der bisherige Präsident, FDP-Gemeinderat Peter Metzinger, habe sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Den Vorstand bilden neu die beiden Bisherigen Britta Schneider und Oliver Grübner sowie der Neue David Gerloff.

«Der Verein möchte sich zukünftig mehr auf die Vielfalt im Quartier ausrichten und das Zusammenleben, -arbeiten und -spielen für Jung und Alt fördern», heisst es in der Mitteilung. Neu gebe es einen Quartiertreff jeden Freitagabend ab 18 Uhr im Café Dahei an der Webereistrasse 6 im Limmatfeld. Anlässe für Gewerbetreibende seien auch in Planung.

Der FDP-Gemeinderat Peter Metzinger hat das Präsidium des Quartiervereins Limmatfeld abgegeben. Bild: zvg

Metzinger blickt laut Mitteilung positiv auf sein sechsjähriges Präsidium zurück: «Wir haben gemeinsam viele Verbesserungen für das Limmatfeld auf dem politischen Parkett erreicht. Nun kann sich der neue Vorstand auf das Zusammenleben im Limmatfeld konzentrieren.»