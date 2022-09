Dietikon Preisüberwacher hat nichts gegen Vervierfachung der Gastarife – aber eine Privatperson wehrt sich per Rekurs Sowohl in Schlieren als auch in Dietikon entzündeten sich an den höheren Gaspreisen Rechtsstreitigkeiten. Während diese noch nicht erledigt sind, hat sich nun der Preisüberwacher geäussert – kurz und knapp.

«Früher musste man sich die Gastarife alle paar Jahre genauer anschauen. Jetzt beobachten wir jede Woche, was am Gasmarkt passiert, und machen Hochrechnungen, um rechtzeitig reagieren zu können»: Der Dietiker Stadtrat und Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne) muss sich derzeit häufig mit den Gaspreisen auseinandersetzen. Bild: mck, zvg, Key

So wie die Flammen beim Gaskochherd hochschiessen, wenn man am Rädchen dreht, sind zuletzt auch die Gaspreise in die Höhe geschossen. «Die Preise für Energie sind sehr volatil und seit der Invasion Russlands in die Ukraine deutlich angestiegen. Die Erdgaspreise an den europäischen Handelsmärkten sind zeitweise auf das 20-fache des langjährigen Schnitts gestiegen», formuliert es die Stadt Dietikon in einem Communiqué, mit dem sie am Dienstag darüber informierte, dass der Stadtrat die Tarife der Dietiker Gasversorgung per 1. Oktober 2022 erneut festgesetzt habe. Der nächste schmerzliche Erhöhungsschritt für Gasbezüger also? Nicht ganz, denn es ist ein bisschen komplizierter.

Rückblende: Damit die volatilen beziehungsweise hohen Preise am Handelsmarkt nicht die Reserven in der Kasse der Dietiker Gasversorgung verbrennen, hatte der Stadtrat bereits per 1. Oktober 2021, per 1. Januar 2022 und per 1. April 2022 die Tarife erhöht. Vor allem der Schritt im April war für die Bezüger schmerzhaft, weil das Gas für normale Ein-Stoff-Gasheizungen ungefähr doppelt so teuer wurde.

Rund 600 Ein-Stoff-Gasheizungen gibt es in der Stadt Dietikon

Solche Ein-Stoff-Gasheizungen gibt es gemäss städtischem Geschäftsbericht 2021 rund 600 in Dietikon, was rund 68 Prozent der Gaskundschaft entspricht. Ein Beispiel: Wer eine Ein-Stoff-Gasheizung hat, zur tiefsten Verbraucherkategorie gehört und das günstigste Gasprodukt bezieht, zahlte noch im September 2021 nur 4.45 Rappen pro Kilowattstunde. Nun sind es 19 Rappen – das ist etwas mehr als 4,25 mal so viel wie noch vor einem Jahr. In der mittleren und der höchsten Verbrauchskategorie sind die Faktoren sogar noch etwas höher. Das Kochgas hingegen wurde zwischen September 2021 und September 2022 in der tiefsten Verbrauchskategorie nur 1,73 mal teurer und in der höchsten Verbrauchskategorie verdoppelte sich der Preis.

Das neue Tarifblatt für Koch- und Heizgas, das am 1. Oktober in Kraft treten wird, enthält nun die genau gleichen Tarife wie schon jenes vom 1. April. Die Tarife steigen vorerst also nicht nochmals. Wieso setzt der Stadtrat die April-Tarife trotzdem neu in Kraft?

Das hat einen juristischen Hintergrund, wie Lucas Neff (Grüne) auf Anfrage erklärt; er ist im Stadtrat für das Ressort Infrastruktur und damit auch die Gasversorgung verantwortlich. Gegen die höheren Tarife vom 1. April gab es nämlich einen Rekurs beim Bezirksrat. Das Verfahren ist noch hängig.

Angesichts des Verfahrens tauchte die Frage auf, ob die Stadt Dietikon zuerst das Okay des Preisüberwachers eingeholt hatte, bevor sie die neuen, wesentlich höheren Tarife beschloss. Nein, das hat der Stadtrat nicht getan – aber er hat es jetzt nachgeholt. Der Preisüberwacher hatte nun aber nichts gegen die höheren Gastarife zu sagen. «Die Preise wurden der Preisüberwachung zur Stellungnahme vorgelegt, welche aber auf die Abgabe einer Empfehlung verzichtete», heisst es im Communiqué der Stadt Dietikon. Dass der Preisüberwacher auf eine Empfehlung verzichtet hat, ist gewissermassen das grüne Licht für die Tariferhöhung.

Eine Dietiker Privatperson wehrt sich

Dieses grüne Licht ist nun der Grund dafür, dass der Stadtrat das Tarifblatt per 1. Oktober nochmals in Kraft setzt. Denn ganz egal, wie der Bezirksrat über den Rekurs entscheiden wird, wird sich dieser Entscheid maximal auf die Zeit zwischen 1. April und 1. Oktober beziehen, also auf die Sommerzeit, in der der Gasbezug sowieso viel tiefer ist. Angesichts dessen, dass der Preisüberwacher die höheren Gastarife nicht beanstandet, erscheinen die Erfolgsaussichten des Rekurrenten nun geschmälert zu sein. Neff zufolge handelt es sich beim Rekurrenten um eine einzige Privatperson.

Diese könnte sich schon im Januar nochmals ärgern. So sagt Neff: «Es ist eine schwierige Situation, die Preise sind sehr volatil. Es ist nicht auszuschliessen, dass wir unsere Tarife im ­Januar nochmals erhöhen müssen.» Stadtrat Neff betont, dass die Dietiker Tarife im Schweizer Vergleich «moderat» seien und die Stadt Dietikon keinen Gewinn aus der Gasversorgung abschöpfe. «Das haben wir sowieso noch nie gemacht.» Wichtig sei die schwarze Null, damit die Gasversorgung nicht die Steuerkasse belaste. Und dafür sei es eben nötig, die höheren Beschaffungspreise mittels höherer Tarife den Kunden weiterzuverrechnen.

Dieses Ziel zu erreichen, kostet einiges an Arbeit. «Früher musste man sich die Gastarife alle paar Jahre genauer anschauen. Jetzt beobachten wir jede Woche, was am Gasmarkt passiert, und machen Hochrechnungen, um rechtzeitig reagieren zu können», erzählt Neff. Und er bestätigt auf Anfrage, dass die Stadt eine allfällige nächste Tariferhöhung wiederum dem Preisüberwacher vorzulegen gedenke.

«Nicht missbräuchlich im Sinne des Gesetzes»

Dieser war zuletzt auch in Schlieren ein Thema, wo ob der höheren Gastarife ebenfalls ein Rechtsstreit entflammt ist. Konkret wurde dort eine Erhöhung der Gastarife, die der Stadtrat am 17. März 2022 beschlossen hatte und per 1. Mai 2022 in Kraft setzen wollte, mittels Rekurs angefochten. Der Bezirksrat hatte im Juli entschieden, das Verfahren zu sistieren, bis sich der Preisüberwacher zur Sache äussert. Das ist inzwischen geschehen, wie der Stadtrat Ende August mitteilte. Im damaligen Communiqué der Stadt Schlieren heisst es: «Der Preisüberwacher hat in seinem Schreiben an den Stadtrat vom August 2022 bestätigt, dass die Überwälzung der nachweislich gestiegenen Gasbeschaffungskosten nicht zu beanstanden ist. Er hält fest, dass die Berechnungen der Stadt nachvollziehbar sind. Die Tariferhöhung sei nicht missbräuchlich im Sinne des Preisüberwachungsgesetzes.»

Vor diesem Hintergrund beschloss der Stadtrat Schlieren in seiner Sitzung vom 24. August 2022, an der Gastariferhöhung per 1. Mai 2022 festzuhalten. Dagegen kann wiederum Rekurs erhoben werden; aufschiebende Wirkung hätte ein solcher aber nicht.