Dietikon «Preis für den stossendsten Strafbefehl»: Die Limmattaler Staatsanwaltschaft gewinnt den «Fehlbefehl 2023» vom «Beobachter» Das «Beobachter»-Magazin hat auf der Plakatwand gegenüber vom Bezirksgebäude eine Werbung geschaltet. Mit dieser gratuliert es der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis zum «Fehlbefehl 2023». Diesen gewinnt sie wegen eines Strafbefehls, den der «Beobachter» kritisiert.

Das Plakat hängt direkt vor dem Bezirksgebäude am Bahnhof des Bezirkshauptorts Dietikon, wo täglich Zehntausende Menschen verkehren. David Egger

«Unschuldiger sitzt zwei Tage in Haft», steht in dicken weissen Lettern auf einem roten Plakat beim Dietiker Bahnhofplatz. Das Plakat hängt direkt gegenüber des Bezirksgebäudes, in dem sich unter anderem die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis befindet, die für die Bezirke Dietikon, Affoltern und Horgen zuständig ist. Alle Mitarbeitenden der Staatsanwalt können also das Plakat sehen, wenn sie das Bezirksgebäude durch den Haupteingang verlassen.

So gratuliert der «Beobachter»

Wer das Plakat vermutlich hat aufhängen lassen, wird darauf auch gleich ersichtlich. Zuunterst ist nämlich das Logo des bekannten Magazins «Beobachter» zu sehen. Es hat folgende Erklärung auf das Plakat drucken lassen: «Wir gratulieren der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis zum Fehlbefehl 2023 – dem Preis für den stossendsten Strafbefehl des Jahres.» Es geht hier also um einen Schmähpreis, den der «Beobachter» der Limmattaler Staatsanwaltschaft verleiht.

Eine Begründung, wieso gerade die Limmattaler Staatsanwaltschaft diesen Preis erhält, ist auf dem Plakat nicht direkt ersichtlich. Aber es könnte angesichts des Plakat-Titels damit zu tun haben, dass die Staatsanwaltschaft einen Unschuldigen zwei Tage in Haft gesetzt haben soll, zumindest nach Auffassung des «Beobachters».

Hinter dem Preis stecken der «Beobachter», eine Fachjury und ein Verein

Das Plakat enthält auch einen QR-Code, mit dem man online auf eine «Beobachter»-Story zugreifen kann. In dieser findet sich - Stand Donnerstagmittag - aber keine Begründung für den Schmähpreis beziehungsweise die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis wird in der Story gar nicht erwähnt. Übertitelt ist die Story wie folgt: «Strafbefehle machen einen Grossteil der Urteile aus – Staatsanwälte verhängen immer mehr Freiheitsstrafen in Eigenregie.» In der Story wird aber erklärt, dass der «Beobachter» gemeinsam mit dem Verein «Entscheidsuche.ch» und einer Fachjury «den Fehlbefehl des Jahres» suche.

So funktionieren Strafbefehle

Zur Erklärung: Strafbefehle sind, vereinfacht gesagt, eine Art Urteile, die aber nicht durch ein Gericht gefällt und öffentlich verkündet, sondern durch die Staatsanwaltschaft gefällt werden. Strafbefehle einzusehen, ist mit viel Aufwand verbunden und es gibt auch keine öffentliche Verhandlung. Das macht auch die Kontrolle durch die Öffentlichkeit schwierig. Kritisiert werden Strafbefehle zudem oft auch deshalb, weil die Staatsanwaltschaft sozusagen gleichzeitig Ermittlungsbehörde und Urteilsbehörde ist. Bei grösseren Fällen gibt es hingegen eine klare Aufgabenteilung: Die Staatsanwaltschaft ermittelt und unabhängig von ihr urteilt dann das Bezirksgericht.

Wer mit einem Strafbefehl einer Staatsanwaltschaft im Kanton Zürich nicht zufrieden ist, kann sich aber dagegen wehren und sich an das zuständige Bezirksgericht wenden, damit dieses über den Fall entscheidet. So wird dann ein Strafbefehl zu einem Gerichtsfall.

Das rote Plakat hängt an einer Plakatwand mit drei Seiten. Auch Werbung für die GLP, die SVP, die FDP – wegen der anstehenden Kantonsrats- und Regierungsratswahlen – und für das Familienmusical «Die Bremer Stadtmusikanten reloaded» im Zürcher Bernhard-Theater hängen an der Plakatwand.