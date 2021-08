Dietikon Postagentur im Kiosk Glanzenberg öffnet am 6. September Anfang April gab die Post bekannt, dass sie ihre Filiale Dietikon 2 Brunau im Schönenwerd-Quartier noch dieses Jahr schliessen und durch eine Agentur im Kiosk des Bahnhofs Glanzenberg ersetzen wird. Nun ist klar, wann die neue Agentur ihre Tore öffnet.

Der Kiosk am Bahnhof Glanzenberg wird bald zu einer Postagentur. Alex Spichale

Wie die Post am Montag mitteilte, können die Kundinnen und Kunden ab Montag, 6. September das neue Angebot beim Bahnhof Glanzenberg nutzen. Die bisherige Postfiliale Dietikon 2 Brunau an der Schöneggstrasse ist letztmals am Freitag, 3. September geöffnet. Die neue Postagentur ist montags bis freitags jeweils von 6.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags stehen ihre Türen von 8 Uhr bis 17 Uhr offen, wie es weiter heisst.