Dietikon Platz für Experimente: Zentralschulhaus erhält Natur- und Technik-Räume für 496'000 Franken Der Stadtrat Dietikon hat rund eine halbe Million Franken bewilligt, um im Zentralschulhaus zwei sogenannte NaTech-Zimmer zu bauen.

Selber experimentieren statt Frontalunterricht: Das sieht der Lehrplan 21 für Natur- und Technikfächer so vor. Themenbild: Reto Martin

Der Lehrplan 21 sorgt für viele Veränderungen. Eine davon: Der Naturkundeunterricht der Oberstufe findet neu nicht mehr als Frontalunterricht statt.

Stattdessen sollen die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen Experimente in den Bereichen Biologie, Chemie und Physik durchführen und so selber Erkenntnisse sammeln. Für diese Art von Unterricht hat der Kanton das Lehrmittel «NaTech» als obligatorisches Lehrmittel eingeführt, wie der Dietiker Stadtrat in einer Mitteilung erklärt. Um die Vorgaben des Lehrplans 21 zu erfüllen, hatte der Stadtrat deshalb bereits im November einen Kredit von 274'000 Franken bewilligt, um sich das neue obligatorische Lehrmittel und die notwendigen Toolboxen anzuschaffen.

Ein zusätzliches ­Klassenzimmer

Nicht in dieser Anschaffung enthalten waren allerdings die sogenannten Arbeitsinseln, die für das Durchführen der Experimente nötig sind, wie der Stadtrat in seiner Mitteilung weiter erklärt. Das ändert sich nun: «Um eine entsprechende Infrastruktur auch im Schulhaus Zentral zur Verfügung stellen zu können, sollen im 2. Obergeschoss ein ehemaliges Naturkundezimmer und ein Lagerraum zu zwei neuen NaTech-Zimmern umgebaut werden. Da die Toolboxen des Lehrmittels neu in den Arbeitsinseln verstaut werden können, kann auf einen der beiden bestehenden Lagerräume verzichtet werden.»

Mit dem Umbau des Lagerraumes zu einem NaTech-Raum könne das zweite bestehende Naturkundezimmer neu als normales Klassenzimmer verwendet werden, teilt der Stadtrat weiter mit.

Er hat für die notwendigen baulichen Anpassungen einen Kredit von 496'000 Franken genehmigt.