Dietikon Pflanzliche Ersatzprodukte sollen dank Dietiker Start-up bald noch nachhaltiger werden Das Dietiker Start–up «Fabas» forscht zusammen mit der Fachhochschule Westschweiz in Sion nach einer Lösung, um den CO 2 –Ausstoss bei der Produktion von pflanzlichen Ersatzprodukten zu reduzieren.

Anik Thaler, Co–Founderin des Dietiker Start-ups «Fabas», bezieht ihre Rohstoffe für ihr pflanzenbasiertes Essen von lokalen Landwirtinnen und Landwirten. Bild: zvg

Laut einer Medienmitteilung vom Dietiker Start–up «Fabas» waren pflanzliche Ersatzprodukte noch nie so beliebt wie jetzt. Und sie gelten als nachhaltig. Jedoch könnten die pflanzlichen Produkte noch nachhaltiger sein. Denn bei der Produktion von sogenanntem Proteinisolat – also proteinreichem Pulver aus Hülsenfrüchten – wird eine grosse Menge CO 2 ausgestossen. Viele pflanzliche Ersatzprodukte basieren auf Proteinisolat.

«Fabas» möchte nun die Herstellung von Proteinisolat nachhaltiger machen. Zudem möchte das Start-up einen Beitrag dazu leisten, dass pflanzliche Ersatzprodukte auf weniger Zusatzstoffe angewiesen sind, um lecker zu schmecken.

«Neue Generation pflanzlicher Ersatzprodukte»

Dafür hat sich das Dietiker Start–up mit der Fachhochschule Westschweiz in Sion zusammengetan. Gemeinsam soll in den nächsten zweieinhalb Jahren ein Rohstoff entwickelt werden, der als Basis für eine «neue Generation pflanzlicher Ersatzprodukte» genutzt werden kann. «Bei der Innovation von pflanzlichen Produkten sind wir dringend auf nachhaltigere Lösungen angewiesen. Dafür müssen wir die Verarbeitungsverfahren anpassen», wird Michael Beyrer, Professor von der Fachhochschule in Sion, in einer gemeinsamen Mitteilung von «Fabas» und der Fachhochschule zitiert. Ziel sei eine umweltfreundlichere Alternative zu Fleisch, die gleich gut schmecken und so wenig Zusatzstoffe wie möglich enthalten soll.

Dies wollen «Fabas» und die Fachhochschule erreichen, indem sie neue Erkenntnisse über die Extraktion von Protein aus Hülsenfrüchten gewinnen. Unterstützt werden das Start-up und die Fachhochschule bei ihrem Forschungsprojekt von der Schweizer Agentur für Innovationsförderung «Innosuisse» sowie der «Klimastiftung Schweiz».

«Fabas» möchte zusammen mit der Fachhochschule in Sion pflanzliches Essen noch nachhaltiger machen. Bild: zvg

Um ein marktfähiges Produkt herzustellen, arbeitet «Fabas» mit einer Handvoll Interessengruppen entlang der Wertschöpfungskette aus Land- und Privatwirtschaft zusammen. Mit dabei sind unter anderem IP-Suisse (Anbaukoordination), die Hilcona AG (Produktentwicklung) und die Emmi Schweiz AG (Produktentwicklung).

«Fabas» hat jetzt auch Bohnenburger sowie Falafel

«Fabas» bietet seit Dezember vegane Burgersorten und Falafel an. Bild: zvg

«Fabas» wurde vor zirka drei Jahren von der Dietikerin Anik Thaler gegründet –damals noch unter dem Namen «Fyn foods». Angefangen hat es mit dem Verkauf von 200 Packungen selbst gemachtem Hummus aus lokalen Rohstoffen an Privatpersonen, kleine Cafés und im Zürcher Unverpackt-Laden «Foifi».

Später wurde der Hummus auch online sowie in Läden wie Migros, Alnatura und Jelmoli erhältlich. Seit vergangenen Dezember sind zudem Falafel sowie zwei neue Burgersorten im Onlineshop von «Fabas» verfügbar. Dabei basieren die Falafel auf Erbsen, während die verschiedenen Burger aus Ackerbohnen hergestellt werden. Den Burger gibt es als klassische und als Chili-Mais-Variante.

Die Rohstoffe werden in der Region angebaut

Die Rohstoffe für die pflanzlichen Ersatzprodukte werden in Schlieren, Urdorf, Zürich und Wettingen angepflanzt. Bild: zvg

Im Herbst 2022 nahm «Fabas» ausserdem an der Fernsehsendung «Die Höhle der Löwen» auf 3+ teil. Das Start-up überzeugte die Investorin Anja Graf. Diese stellte «Fabas» eine Investition von 100'000 Franken in Aussicht. Als es dann um die Details des Deals ging, scheiterte dieser nachträglich. «Der Vertrag platzte am Ende, da man sich auf beiden Seiten nicht ganz einigen konnte», sagt «Fabas»-CEO Anik Thaler. Mit ihrem Business ging es dennoch vorwärts.

Die Rohstoffe bezieht «Fabas» inzwischen direkt von den Landwirtinnen und Landwirten aus der Umgebung. So werden sie zurzeit in Schlieren, Urdorf, Zürich und Wettingen angepflanzt.