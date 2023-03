Dietikon Jubiläumsfeier am Samstag: Die Orgel der reformierten Kirche wird fünfzig Jahre alt 1973 baute die Dietiker Firma Metzler Orgelbau die heutige Orgel der reformierten Kirche. Zum Geburtstag sind neben Konzerten auch ein Workshop und ein Apéro geplant.

Die Orgel der reformierten Kirche in Dietikon wurde 1973 von der Firma Metzler Orgelbau gebaut. Bild: Boubacar Sarr

Diesen Samstag feiert die Reformierte Kirche in Dietikon das Jubiläum ihrer Orgel. Die Königin der Instrumente wird fünfzig Jahre alt. 1973 wurde sie von der Dietiker Firma Metzler Orgelbau gebaut. Mit einem vielfältigen Jubiläumsprogramm will die Reformierte Kirche ihre Orgel gebührend würdigen.

Dass dies auch in der Bevölkerung gut ankommt, zeigt, dass der für 13 Uhr angesetzte Werkstattbesuch bei der Firma Metzler längst ausgebucht ist. Aber auch beim Programm in der Kirche können Besucherinnen und Besucher morgen viel über das erhabene Instrument lernen.

Um 15 Uhr beginnt die Feier in der Kirche mit einem Kinderkonzert. Aufgeführt werden einige Kinderlieder sowie eine Bilderbuchprojektion der Geschichte «Cäcilie, die Orgelmaus». Nach einem Apéro startet um 17 Uhr der Workshop, bei dem André Lichtler, der als Organist der Reformierten Kirche Dietikon den Jubiläumstag als Moderator begleiten wird, die Orgel genauer vorstellen wird – und wo die Besucher anschliessend ihr Wissen bei einem kleinen Quiz testen lassen können. Beim Konzert um 18 Uhr nehmen Lichtler und seine Kollegin Helga Váradi die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine «Orgelreise durch die Zeit».

Die Orgel in der reformierten Kirche Dietikon ist die zweite seit dem Bau der Kirche vor fast hundert Jahren. Bild: Boubacar Sarr

Die Orgel hat Hunderte Pfeifen

André Lichtler spielt seit 35 Jahren Orgel, seit 16 Jahren ist er mittlerweile der Organist der reformierten Kirche. Im Lauf der fünfzig Jahre wurde das Instrument zuvor von diversen anderen Organistinnen und Organisten wie Elisabeth Berner, Stefan Müller und Wolfgang Rothfahl zum Klingen gebracht.

Die Orgel von 1973 ist insgesamt die zweite in der reformierten Kirche. Die erste wurde zusammen 1925 mit dem Bau der Kirche von der Firma Kuhn aus Männedorf gebaut. Weil sie in einem zunehmend schlechten Zustand war, beauftragte die Reformierte Kirche schliesslich die Firma Metzler mit dem Bau einer neuen Orgel. 2018 wurde sie dann komplett überholt und erhielt unter anderem eine neue Beleuchtung für die Manuale, wie die Tastenreihen genannt werden.

Am Jubiläum am Samstag spielt André Lichtler ein Orgelkonzert zusammen mit Helga Váradi. Archivbild: Sandra Ardizzone

Die Orgel hat total 26 Register, zwei Manuale und ein Pedalwerk. Als Register wird eine über den gesamten Tonumfang reichende Reihe von Pfeifen gleicher Klangfarbe bezeichnet. Insgesamt besteht die Orgel also aus Hunderten Pfeifen. Die klangliche Reichweite ist gross: Mit den diversen Pedalen können zweieinhalb Oktaven gespielt werden – und mit den zwei Manualen fünf Oktaven.

Die Orgel in der reformierten Kirche funktioniert mechanisch, was bedeutet, dass die Töne akustisch erzeugt werden. «Unsere Orgel ist eher mittelgross. Sie zu spielen, ist eine grössere Herausforderung als ein Klavier, weil man nicht nur die Hände, sondern auch die Füsse benutzen muss. Orgeln haben viel mehr Pedalen als Klaviere oder Flügel», erklärt Lichtler. Er freue sich schon, den Besucherinnen und Besuchern sein Instrument am Samstag zusammen mit seiner Kollegin Helga Váradi genauer und in vollen Klängen vorzustellen.

Nach dem Jubiläum der Orgel steht schon bald ein noch viel grösseres an. Denn in zwei Jahren wird die 1925 gebaute reformierte Kirche hundert Jahre alt. Schon jetzt ist sicher, dass dieser Geburtstag dann auch umfassend gefeiert wird.