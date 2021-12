Dietikon OK sagt wegen Corona Fasnachtsumzug, Kinderfasnachtsball und Hudi-Ball ab «Schweren Herzens» hat sich das OK für die Absage entschieden.

Das waren noch Zeiten, vor Corona: Der Kinderfasnachtsumzug in Dietikon hat letztmals im Januar 2020 stattgefunden. Nach 2021 wurde er nun auch für das Jahr 2022 abgesagt. Fabienne Eisenring / Limmattaler Zeitung

Der 44. Kinderfasnachtsumzug und der Hudi-Ball am 29. Januar 2022 sind abgesagt. «Nach den letzten Beschlüssen des Bundesrates vom letzten Freitag wurde uns klar: Unter diesen Umständen ist es nicht möglich, einen solchen Anlass mit über 1000 Mitwirkenden durchführen zu können. Schweren Herzens beschloss das OK, auch die diesjährige Kinderfasnacht, die Kinderfasnachtsparty und den Hudi-Ball abzusagen», teilt OK-Chefin Stephanie Kuhny mit. Schon 2021 kam es zur Absage. «Das OK mit den beiden Gruppierungen Guggi-Häxe und Luschtige Dietiker bedauert es sehr, die für uns schönste Jahreszeit wieder nicht zelebrieren zu dürfen. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die Unterstützung und hoffen, 2023 eine ausgiebige Fasnacht mit leuchtenden Kinderaugen feiern zu können», so Kuhny. Sie weist überdies darauf hin, dass sich 36 Schulklassen, 14 Wagengruppen und 10 Guggenmusiken «riesig» auf den Anlass gefreut hätten. Umso grösser ist die Ernüchterung. Der Anlass ist schliesslich Tradition seit 1978.

Erst kürzlich war die Vorfreude auf den Januar zu spüren. Am 11. November eröffneten Die luschtige Dietiker zusammen mit den Reppischfägern die Fasnacht bei der Dietiker Markthalle, es traten auch die Gyre-Sümpfer aus Widen und die Stiereschränzer aus Urdorf auf. Natürlich waren auch die Dietiker Guggi-Häxe und die Urdorfer Clique Schäflibach mit dabei. Apropos: Wie sieht es mit der Urdorfer Fasnacht aus? Daniel Leutwiler, Zeremonienmeister der Clique Schäflibach, sagte am Dienstag auf Anfrage: «Wir haben Mitte Dezember Vorstandssitzung und entscheiden dann.»