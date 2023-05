Oberengstringen Mit Pink Floyd hats angefangen – Diana Trinkner predigte erstmals am Töff-Gottesdienst Mit heissen Maschinen, biblischen Worten und guter Musik wurde am Sonntag der Oberengstringer Töff-Gottesdienst gefeiert.

Der Oberengstringer Töff-Gottesdienst zog einmal mehr viele Töffbegeisterte auf den Oberengstringer Dorfplatz. Bild: Mattia Wirth

Am Sonntag war es wieder so weit: Einer der aussergewöhnlichsten Kirchentermine im Limmattal ging über die Bühne: der Oberengstringer Töff-Gottesdienst. Kirchenmusiker Georgij Modestov spielte zu Beginn auf der Orgel «Shine On You Crazy Diamond» von Pink Floyd. Wie der langjährige Pfarrer Jens Naske in seiner Begrüssung festhielt, war es bereits die neunte Austragung des Anlasses. Die reformierte Kirche bringt damit viele Menschen zusammen.

Motorradfahrer sind zuweilen besonders froh um Gottes schützende Hand. Nicht umsonst heisst es im «Biker-Psalm», der am Gottesdienst gesprochen wurde: «Gott, behüte mich vor Unfall und Gefahr.»

Auch die Band Magic Moods beteiligte sich wieder am Gottesdienst. Begleitet von Predi an der Gitarre, sang Bo ihre Interpretation von Bob Dylans «Knockin' on Heaven’s Door». Nach dem Gottesdienst boten die beiden auch noch eine Performance auf dem Dorfplatz vor der Kirche.

Bo und Predi von der Band Magic Moods spielten am Gottesdienst. Bild: Mattia Wirth

Die Predigt am Töff-Gottesdienst hielt dieses Jahr erstmals Diana Trinkner. Sie wurde letztes Jahr neue Pfarrerin im reformierten Stadtzürcher Kirchenkreis zehn, zu dem Oberengstringen gehört. Voller Freude trat sie zum Altar, als Pfarrer Naske ihr das Wort übergab. «Ich habe mir überlegt», begann sie ihre Predigt, «was das biblische Pendant zum Motorrad sein könnte. Es ist ein Esel.»

So erzählte sie dann die biblische Geschichte von Bileam. Die Quintessenz fasste Pfarrerin Trinkner so zusammen: «Jeder von uns hat schon erlebt, wie man sich entgegen den Zeichen zu etwas durchringt, nur um dann festzustellen, dass man diese Zeichen hätte beachten sollen.» Neben Gottes schützender Hand ist eben auch das Deuten aller Zeichen wichtig, um von Unfall und Gefahr verschont zu bleiben. Nebst Naske, Trinkner und der Band Magic Moods war auch Enrico Brändli am Gottesdienst beteiligt, der manchen als «Pastor on the road» bekannt ist.