Dietikon Nun liegt die Bauabrechnung vor: Der neue Gjuch-Chindsgi war etwas teurer als erwartet Die Stadt Dietikon musste für das Neubauprojekt 28'000 Franken mehr aufwenden als erwartet.

Der neue Kindergarten Gjuchstrasse wurde 2021 eröffnet. Bild: Valentin Hehli

Im Sommer 2021 ging der neue Kindergarten Gjuchstrasse in Betrieb. Jetzt legt der Dietiker Stadtrat die Bauabrechnung vor. Der neue Doppelkindergarten auf der Lozziwiese plus die Aufwertung des Quartierparks mit Spielplatz hat 3,548 Millionen Franken gekostet.

Nach Abzug der Förderbeiträge für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens resultieren noch Gesamtkosten von rund 3,54 Millionen Franken. Das sind rund 28'000 Franken mehr als im Kostenvoranschlag vorgesehen. Denn der bewilligte Gesamtkredit lag bei rund 3,51 Millionen Franken. Er lässt sich grob gesagt in drei Teile aufschlüsseln: rund 3,22 Millionen Franken sprach das Dietiker Volk am 9. Februar 2020 als Ausführungskredit. Einen Zusatzkredit in der Höhe von 103'000 Franken sprach der Stadtrat am 31. August 2020 für eine behindertengerechte öffentliche Toilette. 2017 hatten der Stadtrat respektive die Baukommission zudem verschiedene Planungskredite bewilligt.

Der Unterschied zwischen dem Gesamtkredit und der Bauabrechnung liegt insgesamt bei rund 0,8 Prozent. Eine Abweichung von maximal zehn Prozent gilt jeweils als üblich.

Am 6. Juli 2023 sei die letzte Rechnung zum Projekt bei der Hochbauabteilung eingegangen, teilt die Stadt mit. Die Bauarbeiten für den neuen Chindsgi waren im Oktober 2020 gestartet. Über die Genehmigung der Bauabrechnung wird der Gemeinderat entscheiden.