Dietikon Nun ist die Bevölkerung gefragt: Schule Dietikon startet Umfrage zu ihrem Image Wie steht es um den Ruf der Schule? Die Stadt sucht mittels Online-Umfrage nach Antworten.

Das Umfrage-Resultat soll ein Grundstein für die weitere Entwicklung der Schule Dietikon legen. Themenbild: Nicole Nars-Zimmer

Wer der Schule Dietikon schon immer seine Meinung sagen wollte, hat nun eine neue Gelegenheit dazu. Denn die Stadt wills wissen. Sie hat eine Umfrage gestartet, um das Image der Schule herauszufinden. Die Umfrage lässt sich einfach übers Internet ausfüllen. Dort wird man dann zum Beispiel mit der Aussage «Ich lese und höre Positives über die Schule Dietikon» konfrontiert und kann dann ankreuzen, ob das zutrifft oder nicht.

Bei einer weiteren Frage muss man auswählen, ob man die Schule Dietikon eher mit «Konflikten», «Innovation», «Prävention», «Umgang mit Vielfalt» oder «Chancengleichheit»in Verbindung bringt. Wer nun zum Beispiel findet, das seien zu wenige Auswahlmöglichkeiten, kann weitere Bemerkungen in einem Textfeld hinterlassen.

Die Umfrage soll offenbar nicht zu einer Eintagsfliege werden. Denn die letzte und zwölfte Frage lautet: «Wie oft wären Sie bereit, denselben Fragebogen auszufüllen?» Als Antwortmöglichkeiten stehen hier zum Beispiel «jedes Jahr» oder «alle vier Jahre» zur Verfügung.

Die Umfrage kommt nicht aus dem Nichts, sondern hat politische Hintergründe. FDP-Gemeinderätin Lea Sonderegger hatte im Dezember 2022 ein Postulat mit dem Titel «Imageverbesserung der Schule Dietikon» eingereicht. Darin forderte sie zusammen mit sechs weiteren Gemeinderatsmitgliedern von FDP, GLP, Grüne und Mitte eine «Bestandesaufnahme des Images der Schule Dietikon durch objektive Messkriterien sowie eine langfristige Fortschrittsbestimmung des Images». Zudem verlangte sie nach «langfristigen, zielgerichteten Massnahmen zur Imageverbesserung der Schule». Diese sollen dann jeweils mit der Entwicklung des Images abgeglichen werden.

«Kein Wunder, dass viele junge Eltern wegziehen»

Sonderegger argumentierte in ihrem Vorstoss, dass die Dietiker Schulen immer wieder mit negativen Schlagzeilen in den Medien stünden. «Kein Wunder also, dass viele junge Eltern vor der Einschulung wegziehen. Das schadet der Schule sowie der Stadt, da gerade diese Familien oft gute Steuerzahler sind. Doch die Schule Dietikon ist besser, als die Schlagzeilen suggerieren», schrieb Sonderegger in ihrem Vorstoss.

FDP-Gemeinderätin Lea Sonderegger. Bild: zvg

Der Gemeinderat debattierte im Februar 2023 über Sondereggers Vorstoss. Ein Rückweisungsantrag der SVP wurde mit 23 zu 7 Stimmen abgelehnt. Und so mussten sich die Stadträtin und Schulvorsteherin Mirjam Peter (SVP) und ihr Team der Sache annehmen.

In einer aktuellen Mitteilung, mit der die Dietiker Schule auf den Start der Umfrage hinweist, hält die Schule zudem fest, dass die Schulpflege ihre Legislaturziele für 2022 bis 2026 als Teil des Regierungsprogramms des Stadtrats im Januar 2023 publiziert habe. Die Arbeit im Rahmen der neuen Legislaturziele sei gestartet. Für das Legislaturziel «Die Schule Dietikon wird als zukunftsgerichtete Schule wahrgenommen» beschäftige sich die Schulpflege unter anderem mit ihrem Image.

Damit die Arbeit am Legislaturziel weiter voranschreiten könne, sei die Schulpflege auf Informationen aus der Öffentlichkeit angewiesen. Auch aus diesem Grund habe sie dazu eine Umfrage erstellt. «Das Resultat der Befragung bildet einen weiteren Grundstein, um das Entwicklungspotential der zukünftigen Schule Dietikon aufzuzeigen.»