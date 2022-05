Dietikon Neues Möbelhaus öffnet im Sommer Der österreichische Möbelgigant XXXLutz eröffnet im Wirtschaftsgebiet Silbern in Dietikon ein neues Möbelhaus.

Der österreichische Möbelhändler XXXLutz wächst: Er eröffnet eine neue Filiale in Dietikon. Patrick Huerlimann / KEYSTONE

Die rund 13'000 Quadratmeter grosse Filiale wird auch ein Restaurant enthalten, wie XXXLutz in einer Mitteilung schreibt. Insgesamt habe der Möbelhändler damit 130 Arbeitsplätze in Dietikon geschaffen. Die Baugenehmigung für das Projekt liegt laut dem Unternehmen schon seit gut zwei Jahren vor. Nun ist klar, dass die Filiale in der Nähe des Autobahnanschlusses im Sommer 2022 eröffnet wird.

Obwohl es sich nach Rothrist erst um die zweite XXXLutz-Filiale in der Schweiz handelt, ist der Möbelhändler hierzulande bereits sehr präsent. 2019 kaufte das Unternehmen den Schweizer Möbelhändler Möbel Pfister auf und übernahm von der Migros sechs ihrer elf Interio-Filialen. Diese wurden 2020 unter der Discountermarke Mömax neu eröffnet.