Dietikon Neue Stelle für Quartierarbeit: Die Stadt will künftig in mehreren Quartieren dauerhaft präsent sein Der Dietiker Stadtrat will die Aktivitäten des Studio Dietikon mit einer neuen Stelle für Quartier- und Gemeinwesenarbeit weiter ausbauen. Auch ein neues Fahrzeug soll beschafft werden, um als mobiles Büro und Veranstaltungsort zu dienen.

Der Turm im Stadtzentrum bei der Markthalle informiert über die Aktivitäten und Hintergründe des Studio Dietikon. Archivbild: Ruedi Burkart

Seit 2019 setzt die Stadt sich mit dem Studio Dietikon dafür ein, die Bevölkerung stärker in die Stadtentwicklung einzubeziehen und die Bedürfnisse der verschiedenen Quartiere aufzunehmen. Nun will der Stadtrat die Plattform, die an der Schnittstelle zwischen Bevölkerung, Stadtverwaltung und Politik agiert, weiter ausbauen.

Dafür will er innerhalb des Stadtplanungsamts eine neue 80-Prozent-Stelle für die Quartier- und Gemeinwesenarbeit schaffen. Die finanziellen Ressourcen dafür sind im Budget 2022 enthalten. Mit der Stelle will der Stadtrat die Tätigkeiten des Studio Dietikon institutionalisieren und die bisherigen Aktivitäten im Bereich Quartier- und Gemeinwesenarbeit weiter stärken und ausbauen.

Dies schreibt der Stadtrat in einem Antrag an den Gemeinderat, der sich dem Thema voraussichtlich im Herbst an einer der nächsten Sitzungen annehmen wird. Bisher war das Studio Dietikon, das aktuell vom Stadtplanungsamt und der Integrationsbeauftragten Sandra Razic zusammen mit dem Büro Denkstatt betrieben wird, vor allem auf Projektbasis aktiv.

Die Stelle soll per 2023 besetzt werden

Die neue Stelle, die zum Jahreswechsel besetzt werden soll, ermögliche eine nähere und intensivere Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren, schreibt der Stadtrat. Die Quartierarbeit mit einer klaren Ansprechperson in die Stadtverwaltung einzubinden, verleihe dem Thema ein Gesicht und mehr Gewicht innerhalb der Verwaltung, sagt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) auf Anfrage.

Wegen der guten bisherigen Erfahrungen soll das Studio Dietikon auch künftig in den Quartieren selbst präsent sein und Veranstaltungen mobil vor Ort durchführen. Dafür will der Stadtrat ein geeignetes Fahrzeug anschaffen, das als Büro, Logistikzentrale und, mit zusätzlichen Zelten ausgerüstet, auch als Veranstaltungsort genutzt werden soll. Der dafür notwendige Betrag ist im Investitionsbudget 2022 enthalten.

Neben der mobilen Quartier- und Gemeinwesenarbeit strebt die Stadt mittelfristig auch stationäre Angebote in den Quartieren an. Dies soll möglichst in Kooperation mit ähnlichen Angeboten umgesetzt werden, schreibt der Stadtrat weiter.

«Es ist das Ziel, an zwei bis drei Standorten in den Quartieren dauerhaft präsent zu sein und so die Quartier- und Gemeinwesenarbeit fest im Alltag der Quartierbewohnenden zu verankern.»

Beispielhaft erwähnt er die mögliche Umsetzung eines privaten Gemeinschaftszentrums in der ehemaligen Post Brunau im Schönenwerdquartier. Diese werde zurzeit geprüft. Eventuell könnte an einem solchen Ort auch das Büro für die Quartierarbeit unterkommen, sagt Bachmann. Denn draussen in den Quartieren komme man viel direkter mit der Bevölkerung in Kontakt als im Stadthaus.

Er stellt aber auch klar, dass ein solches Zentrum von privater Hand getragen werden müsste. «Wir wollen die Menschen dazu motivieren und befähigen, ihre Quartiere zu beleben», sagt Bachmann. Die Stadt leiste gerne Unterstützung, habe aber nicht die Ressourcen, um gleich alles selbst zu übernehmen und umzusetzen. «Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten.»

Eingeschlafene Quartierstrukturen wieder beleben

Mittlerweile würden nur noch wenige Quartiere über aktive Vereine verfügen, die ihre Interessen nach aussen tragen und Anlässe organisieren, sagt Bachmann. Deshalb sei die neue Stelle für Quartier- und Gemeinwesenarbeit auch eine Chance, gemeinsam mit der Bevölkerung wieder neue Quartierstrukturen aufzubauen und mehr Leben in die Stadt zu bringen.

Genehmigt der Gemeinderat die neue Stelle, wird das Stadtplanungsamt von bisher 530 auf 610 Stellenprozent aufgestockt. Das bedeutet aber nicht, dass die finanziellen Ressourcen entsprechend aufgestockt werden.

Ab 2023 will die Stadt den Betrieb des Studio Dietikon jährlich mit 150'000 Franken finanzieren, das sind 5000 Franken mehr als für dieses Jahr vorgesehen sind und 10'000 weniger als 2021. Für 2022 sind 25'000 Franken Aufwand für das Stadtplanungsamt und 120'000 Franken für das Büro Denkstatt vorgesehen. Für 2023 rechnet die Stadt mit 90'000 Franken für die neue Stelle im Stadtplanungsamt und noch mit 60'000 Franken für das Büro Denkstatt.