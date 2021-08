Die reformierte Kirche will das alte Wohnhaus an der Mühlehaldenstrasse 19 in Dietikon abreissen und gleichenorts zwei Mehrfamilienhäuser bauen lassen. Die reformierte Kirchgemeindeversammlung hat am Montag die Annahme des Baukredits in der Höhe von 5,7 Millionen Franken empfohlen.