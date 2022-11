Dietikon Neue Einkaufstaschen werben für Solidarität mir dem lokalen Gewerbe Ab Freitag können die von der Standortförderung lancierten Einkaufstaschen an verschiedenen Stellen in Dietikon für zwei Franken erworben werden.

Der Schriftzug wird einmal farbenfroh und einmal in den Dietiker Farben Blau und Weiss präsentiert. zvg

«Ich kaufe in Dietikon ein», steht in grossen, farbigen Lettern auf der weissen Einkaufstasche geschrieben. Auf dem schwarzen Modell steht der Spruch in den Dietiker Farben Blau und Weiss. Mit den Einkaufstaschen will die Standortförderung Dietikon die Bevölkerung dazu motivieren, das lokale Gewerbe für Einkäufe zu berücksichtigen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Die Coronapandemie und der Bau der Limmattalbahn hätten beim lokalen Detailhandel und Gewerbe ihre Spuren hinterlassen. Deshalb wolle die Stadt Dietikon Gegensteuer geben. «Die Einkaufstasche soll zum sichtbaren Botschafter für die Solidarität mit dem lokalen Gewerbe werden», wird Standortförderer Adrian Ebenberger zitiert.

Die Einkaufstaschen aus strapazierfähigem rezykliertem PET sind ab diesem Freitag für zwei Franken erhältlich und können auf dem Frischmarkt, in der Buchhandlung Scriptum, an der Stadtkasse oder bei der Casa Canei am Kirchplatz erworben werden. Auch am Weihnachtsmarkt am 26. November werden die Taschen angeboten.

Die neue Kampagne der Standortförderung soll zudem mit Plakaten auf dem Bahnhofplatz und im Zentrum ergänzt werden, heisst es weiter. Auf diesen werden zwei Personen mit den Einkaufstaschen zu sehen sein, um zusätzlich auf die Aktion aufmerksam zu machen.