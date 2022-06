Partnerschaft Neue Anlaufstelle für Paarberatung in Dietikon eröffnet «Paarberatung & Mediation im Kanton Zürich», das öffentliche Kompetenzzentrum für Paarbeziehungen im Kanton Zürich, hat in Dietikon kürzlich eine neue Anlaufstelle für Paarberatungen eröffnet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Paare mit Beziehungsproblemen können sich nun auch in Dietikon Hilfe holen: Das Kompetenzzentrum im Kanton Zürich bietet dort neu Paarberatung an. fotolia

Bei jener in Dietikon handelt es sich um die zehnte Beratungsstelle, die das Kompetenzzentrum im Kanton Zürich betreibt. Laut der Mitteilung arbeitet vor Ort ein Team von vier Fachpersonen, die in allen Fragen rund um Partnerschaft und Beziehung weiterhelfen. In Trennungsfällen werden sie durch eine Juristin und einen ­Juristen mit spezifischer rechtlicher Expertise ergänzt, heisst es weiter.

«Als öffentliche Paarberatung im Kanton Zürich, die von den Kirchen getragen wird und für die Erfüllung eines ­gesetzlichen Leistungsauftrags vom Kanton subventioniert wird, ist es wichtig, auch im ­Bezirk Dietikon vor Ort präsent zu sein», wird Geschäftsführer Stefan Brülhart in der Mitteilung zitiert.