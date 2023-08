Dietikon Neue Angebote ausserhalb des Unterrichtsraums: Schule will sich für Zukunft wappnen Gemeinderat Beat Hess (Grüne) hat zeitgleich zwei Vorstösse zum gleichen Thema eingereicht.

Innovation soll nicht nur im Klassenzimmer geschehen: Unterricht in einer 1. Klasse der Schule Stierenmatt in Dietikon. Severin Bigler

(30. 3. 2022)

Die Schule Dietikon will ihren Schülerinnen und Schülern spezielle Lerninhalte ausserhalb des Klassenzimmers anbieten. Das geht aus den Antworten des Stadtrats auf zwei Kleine Anfragen des Grünen-Gemeinderats Beat Hess zum selben Themenschwerpunkt hervor. Hess hat in zwei Vorstössen vom Mai gefragt, was es mit den pädagogischen und didaktischen Freiräumen und neuen Lernräumen «innerhalb und ausserhalb der Schule» auf sich hat, die die Schule entwickeln will. Es handelt sich dabei um zwei Ziele, die der Stadtrat in seinem neuen Regierungsprogramm für die Legislatur 2022 bis 2026 festgehalten hat.

Und so lautet die inzwischen vorliegende Antwort des Stadtrats: Die Schule will «die Weichen zu einer neuen und innovativen Schulentwicklung und Lernkultur» stellen. Die Angebote sollen näher am Leben der Schüler dran sein. Sie böten die Möglichkeit, «gesellschaftlich relevante Themen» zu bearbeiten. Die Schule verspricht sich von solchen Angeboten eine bessere Vorbereitung der Schüler auf das Leben als Erwachsene, aber auch die Förderung des selbstständigen Lernens.

Als Beispiele bereits etablierter Angebote, die in eine ähnliche Richtung weisen, nennt der Stadtrat den Waldkindergarten, die betreuten Tagesstrukturen und Anti-Littering-Projekte. Als Beispiel für Angebote, die noch in der Zukunft liegen, nennt er den Besuch der Phänomena im Niderfeld im Jahr 2025.