Dietikon Neu im Vorstand des Spitex-Kantonalverbands: Manfred Hertach folgt auf Susanne Peretti Der Spitex-Verband Kanton Zürich war kürzlich in Dietikon zu Gast und wählte einen Limmattaler in den Vorstand.

Die Spitex hat im Kanton Zürich viel zu tun. Nun will sie, dass das der Gesellschaft stärker bewusst ist. Dafür hat der kantonale Spitex-Verband eine Kommunikationsoffensive in die Wege geleitet. Chris Iseli / Archiv

Der Spitex-Verband Kanton Zürich hat ein neues Vorstandsmitglied. Die Verbandsversammlung hat Manfred Hertach gewählt. Er arbeitet seit 2020 als Geschäftsleiter der Regiospitex Limmattal, die in ihren drei Vertragsgemeinden Dietikon, Schlieren und Urdorf tätig ist. Die Verbandsversammlung fand am 20. April im Pfarreizentrum St. Agatha in Dietikon statt, wie die Spitex nun diese Woche mitteilte.

Pia Baur ist neue Präsidentin

Hertach ersetzt im Vorstand des Kantonalverbands Susanne Peretti, die sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Neben Hertach wurden folgende Bisherige gewählt: Agnes Leu, Jürg Neff, André Riedel, Lorenz Schmid, Véronique Tischhauser, Jens Weber, Josef Widler und Pia Baur.

Letztere wurde zudem als neue Präsidentin des Kantonalverbands gewählt. Sie folgt damit auf Yvonne Lang, die sich nach sechsjähriger Präsidentschaft aus dem Vorstand verabschiedet hat. Pia Baur arbeitet schon seit Jahrzehnten im Gesundheitswesen, seit letztem Jahr ist sie unter anderem Präsidentin des Spitex-Vereins Zürichsee.

Der Spitex-Verband Kanton Zürich ist der grösste Spitex-Kantonalverband im Land. Sein Geschäftsjahr 2022 hat er laut Mitteilung mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen. Gemäss Geschäftsbericht resultierte ein Betriebsergebnis von 126'000 Franken.

Spitex wirbt jetzt auch auf Facebook, Insta und Linkedin

Wie der kantonale Spitex-Verband weiter mitteilt, soll die Spitex im Kanton Zürich vermehrt als wichtiger Player in der medizinischen Grundversorgung und als Kompetenzzentrum für die ambulante Pflege wahrgenommen werden. Dafür will der Verband intensiver kommunizieren, insbesondere in den sozialen Medien, namentlich Facebook, Instagram und Linkedin.

Der Zürcher Spitex-Kantonalverband vereint über 70 Institutionen, die mit rund 5400 Mitarbeitenden mehr als 35'000 Zürcherinnen und Zürcher zuhause pflegen.