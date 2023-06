Dietikon Nächste Runde im Wohnraumstreit: Gemeinderäte diskutieren über ausländisches Kapital Im Dietiker Gemeinderat wurde am Donnerstagabend erneut über bezahlbaren Wohnraum debattiert.

Die Swiss Life baut an der Lägernstrasse (rechts) 175 neue Wohnungen. Im Gemeinderat kritisierte Philipp Sanchez (SP) im Gemeinderat, dass hinter dem Versicherungskonzern auch diverse ausländische Investoren stünden. Bild: Florian Schmitz

Als Dauerbrenner in der Dietiker Politik sorgte das Thema Wohnraum auch am Donnerstagabend wieder für Diskussionen im Dietiker Gemeinderat. Für die Beantwortung seiner Interpellation zu Eigentumsverhältnissen in Dietikon hatte Philipp Sanchez (SP) eine Präsentation mit Grafiken und Bildern mitgebracht.

Gemeinderat Philipp Sanchez (SP). Bild: Severin Bigler

Die statistische Auswertung des Stadtrats hatte ergeben, dass in Dietikon 8,8 Prozent der Mietwohnungen gemeinnützig sind. In seiner Antwort betonte der Stadtrat aber auch immer wieder die dünne Datenlage. So ist der Kanton Zürich neben dem Wallis der einzige Kanton, für den laut Bundesamt für Statistik auf unbestimmte Zeit gar keine Eigentümerdaten verfügbar sind. Das werfe grosse Fragen auf, denn so könnten Bund und Kanton ihren verfassungsmässigen Auftrag bei der Wohnförderung gar nicht umsetzen, sagte Sanchez.

Seit den 2000er-Jahren würden institutionelle Investoren, die auf Renditemaximierung aus seien, in städtischen Regionen der Schweiz immer dominanter. Über börsenkotierte Immobiliengesellschaften fliesse im grossen Stil ausländisches Kapital in den Schweizer Immobilienmarkt. So sei die US-Investmentgesellschaft Blackrock etwa an Mobimo, Swiss Prime Site und Swiss Life beteiligt. Das sei auch problematisch, weil so viel Geld aus der Schweizer Volkswirtschaft abfliesse.

Dem widersprach Sven Johannsen (GLP). Er gab zu bedenken, dass dieses angeblich böse ausländische Kapital auch aus der Schweiz stamme. So stecke gerade bei Blackrock überproportional viel Schweizer Kapital drin. Peter Metzinger (FDP) betonte, dass die ganzen Investoren auch Pensionskassengewinne erwirtschaften und somit unsere Renten sichern würden. Und er kritisierte Sanchez dafür, dass dieser die Plattform als Wahlwerbung für die Initiative Bezahlbares Wohnen in Dietikon missbrauche.