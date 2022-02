Dietikon Nachzählung beendet: Es waren sogar nur drei Stimmen, die zum absoluten Mehr fehlten Bei der Nachzählung der Dietiker Stadtratswahl ergab sich zwischen Kerstin Camenisch (SP) und Mirjam Peter (SVP) zwar der gleiche Abstand. Aber beide verpassten das absolute Mehr um noch weniger Stimmen.

Kerstin Camenisch (SP) und Mirjam Peter (SVP) verpassten die Wahl in den Dietiker Stadtrat knapp: Camenisch um drei Stimmen und Peter um zehn Stimmen. Das ergab die Nachzählung durch die Mitglieder des Dietiker Wahlbüros. zvg/deg

Die Vorbehalte sind weg: Die Nachzählung der Dietiker Stadtratswahl, die die Wahlbüromitglieder am Freitagabend durchführten, ergab im Grundsatz das gleiche Resultat wie die eigentliche Wahl am Sonntag. Das teilte Stadtschreiberin Claudia Winkler am Freitagabend um 21.24 Uhr mit.

«Eine geringfügige Korrektur» habe es aber bei der Berechnung des absoluten Mehrs gegeben. Es beträgt neu 1389 statt 1390.

Will heissen: Kandidatin Kerstin Camenisch (SP) mit ihren 1386 Stimmen verpasste das absolute Mehr beziehungsweise die Wahl um nur drei – und nicht um vier – Stimmen, ihre Konkurrentin Mirjam Peter verpasste mit ihren 1379 Stimmen die Wahl um zehn Stimmen – und nicht um elf.

Der zweite Wahlgang um den siebten Stadtratssitz findet am 15. Mai statt.