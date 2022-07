Dietikon Nach Outdoor-Fitness nun ein Pumptrack: Die Allmend wird zum Treffpunkt für Bewegungsfreudige Der 134 Meter lange Pumptrack belebt seit kurzem die Allmend hinter der Stadthalle. Der Generationenpark daneben wird Anfang September eingeweiht, weil diverse Gärtnerarbeiten erst nach dem Hochsommer durchgeführt werden können.

Der Pumptrack ist bereits zur Benutzung freigegeben. Bis zur Einweihung des Generationenparks dahinter wird der Pavillon noch mit Velopumpe und Velowerkzeug ausgerüstet. Severin Bigler

Auf der Allmend hinter der Stadthalle in Dietikon entsteht bis September ein neuer Generationenpark. Am 3. September wird der Park im Fondli mit einem Fest offiziell eingeweiht. Für den Pumptrack, der direkt daneben auf 1000 Quadratmetern gebaut wurde, mussten sich die Kinder und Jugendlichen glücklicherweise nicht so lange gedulden. Denn gerade in den Sommerferien ist das Verlangen nach spassigen Angeboten vor der Haustür gross.

Seit einigen Wochen vergnügen sich viele Sportbegeisterte mit unterschiedlichen Gefährten auf der Anlage, die eine 134 Meter lange Hauptlinie mit vielen Berührungspunkten bietet. Die angrenzende Bowl, wie man sie aus Skateparks kennt, richtet sich eher an fortgeschrittene Fahrerinnen und Fahrer, die besonders gerne Sprünge und Tricks ausführen.

Der Pumptrack bietet auch gute Möglichkeiten, um waghalsige Manöver wie 360-Grad-Drehungen mit dem Trottinett durchzuführen. (Bilder: Florian Schmitz)

Platz mit Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen bereits erstellt

Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass die in den Boden versenkte, vielfältige Anlage nicht zu vergleichen ist mit kleineren und rudimentäreren mobilen Pumptracks wie jenem, der im Juni 2021 auf dem Rapidplatz installiert wurde. Einige Knaben üben waghalsige Tricks. Die Freude ist gross, als einer von ihnen wieder sauber auf seinem Trottinett landet, nachdem er dieses in der Luft einmal um die eigene Achse gewirbelt hat.

Der unbewachsene, braune Boden um die Strecke sieht zwar noch unfertig aus, aber die Anlage ist über den Platz neben dem Pavillon, der den Pumptrack mit dem Park verbindet, bereits gut erreichbar. Die bereits vorhandenen Sitzbänke mit Tischen und der Trinkbrunnen laden zwischen wilden Fahrten zu einer Pause ein.

Auf dem chaussierten Platz mit Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen kann man sich zwischendurch ausruhen. Von dort aus besteht der Zugang zum Pumptrack. (Bilder: Florian Schmitz)

Eine Tafel am Eingang erinnert an die geltenden Regeln wie die Helmpflicht und die erlaubten Fahrzeuge wie Velos, Trottinetts, Skateboards oder Rollschuhe. Genutzt werden darf die Anlage täglich jeweils von 8 bis 22 Uhr. Auch die richtige Technik für grossen Fahrspass wird auf der Tafel erklärt: «Die Wellen, Kurven und gegebenenfalls Sprünge sind so angelegt, dass sie durch schwungvolle Auf- und Abbewegungen – dem sogenannten Pumpen, befahren werden können. Pedalieren oder anschieben ist hier also nicht nötig.»

Auf einer Infotafel vor Ort wird die richtige Technik für den Pumptrack erklärt. Florian Schmitz

Park wird wegen Gärtnerarbeiten erst nach den Sommerferien eingeweiht

Der neue Park direkt daneben entsteht auf dem Areal der beliebten Ausstellung (G)artenvielfalt, die Ende Oktober 2021 nach zweieinhalb Jahren zu Ende ging. Um den bereits zugänglichen Platz sollen vier eher ruhige Parknischen Möglichkeiten zum Rückzug bieten. Bei der Umnutzung will die Stadt möglichst viele der bestehenden Gestaltungselemente und Bepflanzungen von der Ausstellung, die verschiedene Gärten ohne invasive Neophyten präsentierte, übernehmen.

Der Park wirkt bereits weit fortgeschritten und vermittelt mit seiner dichten Bepflanzung und den gemütlichen Nischen schon einen guten Eindruck von seiner künftigen Gestaltung. Dass der Park nicht auch schon in den Sommerferien der Bevölkerung übergeben wird, hat mit den Gärtnerarbeiten zu tun. Diese können wegen der hohen Temperaturen nicht gleichzeitig mit den Bauarbeiten umgesetzt werden und werden erst Ende August erfolgen, wie es beim Stadtplanungsamt auf Anfrage heisst.

Die Outdoor-Fitness-Anlage am Stadthallenweg schliesst unmittelbar an die Allmend an und ist laut einer vor Ort angetroffenen Nutzerin sehr beliebt. Florian Schmitz

Auch der offene Pavillon wird erhalten bleiben. Bis zum Eröffnungsfest soll dieser laut Stadtplanungsamt noch mit einer Velowerkzeugwand und einer Velopumpe ausgerüstet werden. Neben dem Pumptrack und dem Park soll auch die im November 2021 eröffnete Street-Workout-Anlage dazu beitragen, dass sich die Allmend weiter als Ort für sportliche Aktivitäten und gemütlichen Rückzug etabliert.