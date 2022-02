Dietikon Nach FDP-Video von heruntergerissenen Plakaten: Mitte kritisiert «Hetzjagd» gegen wehrlose Person Die Mitte reagierte im Dietiker Gemeinderat auf von der FDP veröffentlichtes Video und regte für die Zukunft einen persönlichen Austausch an.

Die Mitte verlas am Donnerstagabend im Dietiker Gemeinderat eine Fraktionserklärung. Sandra Ardizzone / LTA

Am vergangenen Wochenende hatte in Dietikon eine Person mutmasslich mehrmals ein Wahlplakat von der FDP heruntergerissen. Die FDP-Ortspartei publizierte ein Video davon in den Sozialen Medien. Die FDP nannte zwar keinen Namen und anonymisierte das Video. Aber die Ortspartei erwähnte in einem Beitrag zum Video unter anderem, dass es sich um einen langjährigen Politiker einer Partei aus der Mitte handle.

Am Donnerstagabend verlas Ottilie Dal Canton an der Gemeinderatssitzung eine Fraktionserklärung der Mitte zum Thema. «Plakate herunterreissen geht gar nicht», sagte sie. Das sei eine unschöne Aktion. Aber die Art und Weise, wie damit umgegangen worden sei, gehe noch viel weniger. «Statt mit uns Kontakt aufzunehmen, wurde eine virtuelle Hetzjagd auf eine Person veranstaltet, die sich nicht mehr wehren kann», sagte Dal Canton.

Gespräch mit der FDP gesucht

Bei der beschuldigten Person handle es sich um eine Dietiker Persönlichkeit mit vielen Verdiensten für die Stadt. «Bei einem persönlichem Austausch hätte gleich geklärt werden können, dass die Person nicht mehr für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden kann», fuhr sie fort. So hätte man abseits der Öffentlichkeit eine gemeinsame Lösung finden können.

Die FDP Dietikon löschte das Video und den dazugehörigen Beitrag am Mittwoch wieder.

«Wir haben das Gespräch mit dem FDP-Präsidenten gesucht und uns darauf geeinigt, dass bei einem erneuten Vorfall zunächst der persönliche Kontakt aufgenommen wird»,

sagte Dal Canton. Die Mitte billige das Herunterreissen von Plakaten nicht, betonte sie nochmals. «Aber wir werden uns weiterhin für Menschen einsetzen, die unsere Hilfe benötigen.»