Die Zürcher Crew hat sich in der Schweizer Hip-Hop-Szene mit ihrer bodenständigen Art, ansteckenden Beats und guten Lyrics einen Namen gemacht. So wurde Physical Shock bereits im Jahr 2017 mit zwei goldenen Schallplatten ausgezeichnet. Xen, EAZ und Liba gewannen an den Lyrics-Awards mit «Physical Shock Sampler Vol. 1.» die Kategorie Best Release, während der Sommer-Hit «Alé» von Xen und EAZ zum Best Song gewählt wurde. Bei den Lyrics-Awards werden die besten Schweizer Hip-Hop-Künstler ausgezeichnet.