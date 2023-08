Dietikon Mit Getöse und «Geislechlöpfe»: Die Trychler zogen wieder durch die Gassen Die 30. Chalä-Chilbi der Trychlergruppe Dietikon begeisterte am Samstag Jung und Alt. Ex-Miss-Schweiz und Schlagersängerin Linda Fäh unterhielt die Gruppe bis spät abends.

8 Bilder 8 Bilder Es wurde laut: 40 Trychler zogen an der 30. Chalä-Chilbi durch die Gassen. Enzo Grieco

Regen prasselte am Samstagnachmittag auf die Trychler, als sich die Gruppe zum Festgelände der 30. Ausgabe der Chalä-Chilbi beim Bauernhof der Familie Keller in Dietikon bewegte. Das Glockentreiben der 40 Trychler blieb nicht unbemerkt, und bald säumten Neugierige die Strasse. Früher wollte man mit «Trycheln» und «Geislechlöpfe» Geister vertreiben. Am Samstag konnte man meinen, dass das laute Getöse der Trycheln und der Geiseln den Regen stoppte und die Sonne zum Vorschein brachte.

Trotzdem hielten sich viele Gäste die Ohren zu, als die Trychlergruppe am Ende des Umzugs ein kraftvolles Muster ihres Treibens zum Besten gab. Spätestens jetzt war Party angesagt, und die beliebten Älplermagronen, Pommes, Würste und Steaks fanden bei den 500 Anwesenden grossen Anklang. Deren Durst wurde sowohl im Festzelt als auch an der heimeligen Bar gestillt. Familien mit Kindern vergnügten sich auf dem Karussell und der Hüpfburg. Jörg Dätwyler und Matthias Bräm vom Organisationskomitee waren erfreut über die zahlreichen Kinder im Spielzelt. Bräm sagte: «Wir wollen auf das nächste Jahr einen Familienevent anbieten.»

Jüngster Trychler ist erst 10-jährig

Trycheln ist bei verschiedenen Generationen beliebt. So ist der älteste 92 und der jüngste Trychler 10 Jahre alt. Für viele ist die Chälä-Chilbi ein Fixtermin in ihrer Agenda. So nimmt die Dietikerin Christine Berweger bereits zum 30. Mal am Anlass teil. «Ich freue mich, einen Schweizer Brauch zu erleben.» Bettina Müller, eine Besucherin aus Bergdietikon, beschreibt die «Trychlete» als volksnah. Sie geniesse jeweils die Stimmung und das gesellige Beisammensein.

Am Abend brachte das Trio «Wirbelwind» Schwung in die Festhütte. Für viele Anwesende war der Abend mit dem Abendessen noch lange nicht zu Ende. Sie liessen die Nacht mit den Liedern der Schlagersängerin Linda Fäh ausklingen und verabredeten sich danach bereits für die 31. Ausgabe der Chalä-Chilbi.