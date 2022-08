Dietikon Menschen mit Behinderung müssen mit «Stolperfallen» leben: Stadtrat äussert sich zu Martin Christens Randstein-Postulat Die Randsteine bei den neuen Haltestellen der Limmattalbahn seien für Elektrorollstuhlfahrer «ein unüberwindbares Hindernis», findet der Mitte-Gemeinderat. Der Stadtrat hält sie für einen guten Kompromiss.

Den perfekten Randsteineübergang gibt es nicht. Die einzelnen Behinderten-Anspruchsgruppen müssen einen Kompromiss in Kauf nehmen, wenn sie die Strasse queren. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. So lässt sich die Antwort des Dietiker Stadtrats auf einen aktuellen Vorstoss von Martin Christen (Mitte) zusammenfassen.

Gemeinderat Christen stört sich an «Stolperfallen», die im Rahmen der Arbeiten für die Limmattalbahn im Dietiker Zentrum errichtet wurden. Im Dezember hat er deshalb zusammen mit 14 Ratskolleginnen und Ratskollegen aus seiner eigenen Partei, der FDP, der EVP, der GLP, der Grünen und der SP ein Postulat eingereicht. Darin fordert er vom Stadtrat einen Massnahmenkatalog in Sachen Barrierefreiheit.

Für Martin Christen ist die Planung nicht konsequent

Im Zentrum seines Vorstosses steht die Frage: Wenn doch bereits die Haltestellen der Limmattalbahn «zu 100 Prozent behindertengerecht sind», wieso dann nicht auch die Zugänge zu den Haltestellen? Christens Problem: Die Randsteine, welche die Haltestelleninseln von der Strasse abgrenzen, seien für Elektrorollstühle «ein unüberwindbares Hindernis». Tatsächlich muss der Rollstuhlbenutzer, um auf die Insel zu gelangen, eine drei Zentimeter hohe Stufe überwinden.

Nach dem Dafürhalten von Christen ist das zu viel. Deshalb fordert er in seinem Postulat, dass die Randsteine durch vollständig abgeschrägte Steine ersetzt werden.

Christen gelangte bereits im Mai in derselben Angelegenheit an den Stadtrat. Mit der Antwort, die ihm der Stadtrat im Juli auf seine Kleine Anfrage gab, war er jedoch nicht zufrieden. Wie dem aktuell publizierten stadträtlichen Bericht zum Postulat zu entnehmen ist, hat sich die Haltung des Stadtrats im Grundsatz nicht geändert: Von der vom Postulanten verlangten Anpassung der Randsteine hält er nichts:

«Es gibt keine Notwendigkeit für eine Nachbesserung.»

Drei Arten von Randsteinübergängen

Gemäss der mit Behindertenorganisationen entwickelten Normen gebe es in Sachen Randsteinübergänge nur drei Möglichkeiten. Der Stadtrat betont aber gleichzeitig, dass jede von ihnen ihre Stärken und Schwächen habe:

«Was mit dem Rollstuhl oder dem Rollator gut befahren werden kann, kann mit dem Blindenstock nicht ertastet werden und umgekehrt.»

So stellt auch die kritisierte und in Dietikon umgesetzte Lösung ein Kompromiss dar. Sie habe zwar einen drei Zentimeter hohen Absatz, sei aber trotzdem noch mit dem Rollstuhl und dem Rollator befahrbar. Und der Absatz habe den Vorteil, dass er Sehbehinderten als sichere Orientierungshilfe diene: «Sie sind mit dem weissen Stock besser ertastbar als schräge Randabschlüsse.» Abgeschrägte Randsteine wiederum hätten im Gegensatz zu den bereits genannten Nachteilen den Vorteil der besseren Befahrbarkeit mit Rollatoren und Elektrorollstühlen.

Der Stadtrat zählt noch eine dritte Möglichkeit auf. So könnten bei drei Zentimeter hohen Absätzen zusätzlich bis zu ein Meter breite Auffahrtsrampen eingesetzt werden. Weil der Randstein dann vollständig abgesenkt sei, müsste eine taktile Markierung mit Noppen angebracht werden. So sollen Sehbehinderte merken, dass hier der ihnen Orientierung bietende Absatz abgesenkt wurde.

Für Blinde, die die Strasse queren wollen, stelle die abgesenkte Schwelle aber immer noch ein Hindernis dar. Wie der Stadtrat schreibt, müssen sie dieser Stelle ausweichen und stattdessen dort queren, wo noch ein Randstein mit klar ertastbarem Absatz besteht. Darüber könne es an stark frequentierten Querungen zu Konflikten unter den Passanten kommen und die vier bis fünf Millimeter hohen Noppen hätten teils negative Auswirkungen auf die Gehstabilität. Gemäss Stadtrat wird diese Lösung denn auch eher selten eingesetzt und eigne sich vor allem im Bereich von Einrichtungen für Menschen mit Geh- oder Mehrfachbehinderungen sowie von Alterseinrichtungen oder Spitälern.

Im Umgang mit dem bestehenden Drei-Zentimeter-Absatz schlägt der Stadtrat deshalb eine pragmatische Lösung vor: Rollatorennutzer und Rollstuhlfahrer sollen Kurse für die korrekte Nutzung ihrer Geräte besuchen, findet der Stadtrat. Er verweist auf eine entsprechende Anlaufstelle und gibt Einkaufstipps wie diesen: «Bei der Wahl des Rollstuhls und des Rollators ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Stabilität und das Gewicht des Geräts bei der späteren Nutzung berücksichtigt werden.»

Martin Christen zweifelt daran, ob UNO-Behindertenrechtskonvention erfüllt ist

Postulant Christen ist mit dem Bericht des Stadtrats «nicht glücklich», wie er auf Anfrage sagt: «Die Sachverhalte und Fragen werden zwar technisch erklärt und ordnungspolitisch begründet. Leider mit der Schlussfolgerung, dass es gar keine Probleme für Rollstuhl- und Rollatorgänger gibt, und es ergo auch keine Nachbesserungen braucht.»

Dagegen freue er sich, dass im Bericht eine Lösung für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte beschrieben werde. Allerdings lässt er sogleich ein Aber folgen: «Nicht erfreut bin ich, dass sogleich fragwürdig begründet wird, warum diese aber nicht umsetzbar ist.» Aus all diesen Gründen stellt Christen in Frage, ob die Randsteine in Dietikon auch die von der Schweiz 2014 ratifizierte UNO-Behindertenrechtskonvention erfüllen.