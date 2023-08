Dietikon Mehr Effizienz in der Hochbauabteilung: Baumanagement-Software soll ab 2024 eingeführt werden Seit 2020 evaluiere die Stadt die beste Lösung, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf ein Postulat von Michael Segrada (FDP).

Die Bauabrechnung für das im Sommer 2021 in Betrieb genommene temporäre Schulhaus Stierenmatt soll bald vorliegen. Laut Stadtrat sind gut zwei Jahre bis zur Abrechnung normal, das verändere sich auch mit einer neuen Softwarelösung nicht. Bild: Florian Schmitz

Ab Frühling 2024 will der Dietiker Stadtrat schrittweise eine neue Baumanagement-Software einführen, welche die Arbeit der Hochbauabteilung erleichtern soll. Die nötigen Mittel hat der Stadtrat für 2024 budgetiert. Bis Ende 2024 soll die Einführung abgeschlossen werden, wie der Stadtrat in seiner Antwort auf ein Postulat von Michael Segrada schreibt. Der FDP-Gemeinderat forderte darin die Hochbauabteilung auf, so schnell wie möglich eine geeignete Baumanagement-Software zu implementieren.

Weil die Stadt bereits seit 2020 daran ist, entsprechende Softwarelösungen zu evaluieren, wollte der Stadtrat das Postulat nicht entgegennehmen, aber der Gemeinderat überwies es trotzdem mit 16 zu 11 Stimmen bei drei Enthaltungen. Der Evaluationsprozess soll noch 2023 abgeschlossen werden. Der Stadtrat hat bereits eine spezifische Software ins Auge gefasst. Besonders wichtig sei dabei die Schnittstellenthematik. Denn nur wenn die Software gut in die bestehende Umgebung integriert werden könne und durchgängige Datenflüsse ermögliche, sei eine wesentliche Effizienzsteigerung möglich.

Der Stadtrat führt in seiner Antwort weiter aus, dass die Verwaltung inklusive Hochbauabteilung ab 2024 für ihr Dokumentenmanagement auf die für Datenverwaltung und Geschäftsprozesse optimierte Software Axioma setzt. Entsprechend gehe es bei der Suche nach einer Baumanagement-Software nun vor allem um eine Lösung, die auf das Management von Baukosten spezialisiert ist. Damit müssten künftig etwa Kostenkontrollen nicht mehr aufwendig und fehleranfällig von Hand über Excel abgewickelt werden.

Segrada schrieb in seinem Postulat auch, dass eine neue Software Bauprojektabrechnungen, die in Dietikon oft Jahre dauern würden, beschleunigen könne. Dieser Hoffnung verpasst der Stadtrat einen Dämpfer. Weil Bauabrechnungen erst nach der mängelfreien Abnahme aller Arbeiten erfolgen könnten, habe eine neue Software auf den teils langwierigen Prozess keinen Einfluss. Beispielhaft erwähnt der Stadtrat zwei grössere Bauabrechnungen, die zurzeit pendent sind: Jene zum Schulprovisorium Stierenmatt und jene zum Kindergarten Gjuch, beide im Sommer 2021 eröffnet, sollen im Sommer 2023 abgeschlossen werden. Damit würden sie in einem normalen Zeitrahmen von rund zwei Jahren liegen. (flo)