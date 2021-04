Wer in den vergangenen Jahren regelmässig über die Zürcherstrasse in Dietikon gefahren ist, könnte ob der Nachricht des Bauprojekts stutzig werden. Das letzte Teilstück der Zürcherstrasse zwischen Post- und Bahnhofstrasse ist in einem guten Zustand, weil es erst im Sommer 2015 letztmals vom Kanton saniert wurde. Hätten diese Arbeiten nicht mit dem aktuellen Bauprojekt koordiniert werden können? «Die Strasse war in einem so schlechten Zustand, dass Sofortmassnahmen dringend erforderlich waren», erklärt Thomas Maag, Sprecher der kantonalen Baudirektion. Zudem bewilligte das Stimmvolk die Bahn erst im November 2015, ruft er in Erinnerung. Trotzdem habe der Kanton den anstehenden Bau der Limmattalbahn bei der Sanierung berücksichtigt und deshalb nur die nötigsten Arbeiten wie die Erneuerung des Deckbelags ausgeführt. (flo)