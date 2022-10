Dietikon Markierungen für Blinde werden nächste Woche angebracht Wegen des schlechten Wetters musste die für Ende September angekündigte Erstellung von taktil-visuellen Markierungen für blinde und sehbehinderte Fussgänger im Stadtgebiet von Dietikon verschoben werden.

In Dietikon werden während mehreren Nachtarbeiten an verschiedenen Strassen Blindenmarkierungen angebracht. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem Bau der Limmattalbahn stehen, werden nun vom 17. Oktober bis am 22. Oktober ausgeführt, wie die Limmattalbahn AG in einer Mitteilung schreibt. Sie finden aus Qualitätsgründen jeweils in der Nacht statt. Sie starten um 21 Uhr und dauern bis etwa 5 Uhr. Dabei komme es zu zeitweisen Lärmimmissionen durch Reinigungsarbeiten mit dem Laubbläser, heisst es in der Mitteilung weiter. Geplant sei, mit den Markierungsarbeiten in der Birmensdorferstrasse zu starten und sich in den darauffolgenden Nächten über die Zürcherstrasse in Richtung Stadtzentrum und Bremgartnerstrasse vorzuarbeiten.