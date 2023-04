Dietikon Mangelnde Deutschkenntnisse: Der Stadtrat soll bei der Frühförderung vorwärtsmachen Mehrere Gemeinderatsmitglieder forderten den Dietiker Stadtrat auf, schneller Massnahmen umzusetzen, um Kinder schon vor dem Kindergarten Deutsch beizubringen.

Rund drei Viertel aller Dietiker Kindergartenkinder erhalten Lektionen in Deutsch als Zweitsprache. Themenbild: Christian Beutler/Keystone

Es sei erfreulich, dass der Stadtrat etwas unternehmen wolle und die Schulpflege vorhabe, die Anzahl Lektionen in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) zu erhöhen, sagte der Dietiker AL-Gemeinderat Ernst Joss am Donnerstagabend, als es um die Antwort auf seine Interpellation ging. Mit seinem Vorstoss wollte er herausfinden, wie die Stadt Kinder fördert, die keine oder nur wenig Deutschkenntnisse haben. Joss betonte, dass Kinder unbedingt schon vor dem Kindergarten beginnen sollten, Deutsch zu lernen.

Die Gemeinde selbst könne kein Obligatorium für Deutschunterricht vor dem Kindergarten beschliessen, weil dies kantonal geregelt sei, sagte Joss. Deshalb müsse man mit den eigenen Kantonsräten reden oder sich mit anderen Gemeinden zusammenschliessen, um auf Kantonsebene etwas zu bewirken.

Die Interpellation sei ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass der Stadtrat bei der Frühförderung vorwärtsmachen soll, sagte Beat Hess (Grüne). Er erinnerte daran, dass in der Kommission für Bildung und Kultur ein Dietiker Kantonsrat – Rochus Burtscher (SVP) – sitzt, der sich dem Thema annehmen könne. Bei der Sprachförderung sei es essenziell, schon im Vorschulalter anzusetzen, sagte Patrizia Hüsser-Iuliano (Mitte). «Die Frühförderung muss intensiviert werden.» Deshalb sei sie gespannt auf den Abschlussbericht der zweiten Phase des Förderprogramms Primokiz.

Manuela Ehmann (EVP) begrüsste es, dass die Stadt endlich erkannt habe, wie wichtig Frühförderung für die Sprachentwicklung sei. Denn es bestehe definitiv noch Luft nach oben und es gehe nur mit kleinen Schritten vorwärts. In seiner Interpellationsantwort schrieb der Stadtrat, dass rund drei Viertel aller Kindergartenkinder DaZ-Lektionen erhalten. Um mehr Menschen zu erreichen, könne die Stadt vermehrt mit fremdsprachigen Vereinen zusammenarbeiten oder Informationen in lokalen Moscheen auslegen, regte Lea Sonderegger an (FDP).