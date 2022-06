Dietikon Mandala, Backen und Kunststücke: Die Projektwoche der Schule Steinmürli stand ganz im Zeichen der Kunst Zum Abschluss der Projektwoche stARTklar fand am Freitagmorgen in der Schule Steinmürli in Dietikon eine Ausstellung für die Eltern statt. Während der Projektwoche beschäftigten sich die rund 650 Kinder mit einer ganzen Palette an künstlerischen Tätigkeiten.

8 Bilder 8 Bilder Am Freitagmorgen hatten Eltern die Gelegenheit, die Kunstwerke ihrer Kinder bei einer Ausstellung zu bestaunen. Alex Spichale

Auf dem Areal der Schuleinheit Steinmürli in Dietikon war am Freitagmorgen viel los: Neben den Lehrpersonen und den rund 650 Kindern strömte auch eine Vielzahl an Eltern über den Pausenplatz. Es war der letzte Tag der Projektwoche stARTklar, der im Rahmen einer Ausstellung für Eltern und Bekannte stattfand.

Für die Projektwoche mit dem Thema Kunst wurden von den Lehrpersonen insgesamt 24 verschiedene Kursthemen ausgearbeitet und auf die drei Stufen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse verteilt. Dabei durften die Kinder selbst auswählen, welchen Kurs ihrer Stufe sie besuchen wollten.

Um weniger Kinder in einem Kurs zu haben, wurde jedes Kursthema zusätzlich in zwei Gruppen unterteilt. «Wir wollten den Kindern viel Raum für individuelle Ideen und Vorstellungen bieten», sagte Schulleiterin Viola Kopp. Sie hat die beiden Lehrpersonen Michelle Pala und Susanne Bischof bei der Organisation der Projektwoche unterstützt.

Für Schulleiterin Viola Kopp war die Durchführung der Projektwoche nach zwei coronabedingten Absagen etwas besonderes. Alex Spichale

Schlangenbrotbräteln auf dem Pausenplatz

Das künstlerische Motto der Projektwoche sei schon vor längerer Zeit festgelegt worden, sagte Kopp. Ursprünglich sei die Projektwoche, die zuletzt vor rund fünf Jahren stattfand, für das Jahr 2020 geplant gewesen. «Für uns und die Kinder ist es etwas ganz besonderes, die Projektwoche nun nach zwei coronabedingten Absagen endlich durchführen zu können», sagte Kopp.

Da die Planung nun zum dritten Mal stattgefunden hat, konnte laut Kopp auch einiges am Konzept optimiert werden. «Eine solche Woche erfordert viel Planung, schlussendlich hat aber alles gut geklappt. Für mich war es eine sehr gelungene Woche und auch die Kinder hatten grosse Freude, was die Hauptsache ist», sagte sie.

Einige Kinder haben nach ihren Ideen und Vorstellungen ein eigenes Badesalz erstellt. Alex Spichale

In den verschiedenen Kursen wurde das Motto Kunst sehr vielfältig ausgelebt. Von Steine bemalen und Mandalas im Wald legen über das Backen von feinen Leckerbissen bis hin zu Zirkuskunststücken war alles dabei. Die Ausstellung vom Freitagmorgen fand grösstenteils in den jeweiligen Kursräumen statt. Einige Kunstwerke konnte man auch auf den Gängen bestaunen und der Kurs «Backarten» verlegte seine Ausstellung auf den Pausenplatz, wo die Kinder über den aufgestellten Feuerschalen Schlangenbrot brätelten.

Während der Ausstellung hatten die Kinder die Aufgabe, ein Quiz zu den einzelnen Kursen zu lösen. In 3er- und 4er-Gruppen liefen sie mit einem Frageblatt von Zimmer zu Zimmer, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Zwischendurch machten sie einen Halt, um ihren Eltern stolz ihre Kunstwerke zu zeigen.

Mandala in der Küche oder im Wald

Der Kindergärtner Edian hat während der vergangenen Woche ein eigenes Badesalz nach seinen Wünschen erstellt. Wichtig war ihm dabei vor allem, dass seine Lieblingsfarbe grün nicht fehlte. Luana aus der 2. Klasse hatte sich für den Kurs Mandala entschieden. «Wir haben auf ganz verschiedene Arten Mandalas gemacht: In der Küche mit Früchten, im Wald, auf Steinen oder auch ganz normal gemalt», sagt sie.

Salome, die ebenfalls die 2. Klasse im Steinmürli besucht, hat die Projektwoche hauptsächlich in der Turnhalle im sogenannten Artistenatelier verbracht. «Ich habe viel an den Ringen geturnt, was mir mega Spass macht», sagt sie. Im Laufe der Woche hat Salome sogar ein neues Kunststück gelernt: den Kopfstand.

Die Fünftklässlerinnen Alisha und Laura haben den Kurs «Pop Art meets Action Painting» besucht. Alex Spichale

Für die beiden Fünftklässlerinnen Alisha und Laura standen die letzten Tage ganz im Zeichen von Pop Art und Action Painting. Oft hätten sie aber selbst entscheiden können, was sie wie machen wollten, sagten Alisha und Laura. Sie haben unter anderem gemalt, Collagen erstellt und gegen Ende der Woche sogar ein eigenes Brettspiel gebastelt.