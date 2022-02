Dietikon «Man kann endlich wieder atmen»: Das sagen Passantinnen und Passanten zum Ende der Masken- und Zertifikatspflicht Der Bundesrat hat fast alle Coronamassnahmen aufgehoben. Die «Limmattaler Zeitung» hat sich auf der Strasse umgehört und gefragt, wie der Entscheid bei den Leuten ankommt.

Die Masken sind gefallen. Nur noch im öffentlichen Verkehr und in gesundheitlichen Einrichtungen gilt eine Maskenpflicht. Raphael Rohner/Celia Büchi/David Egger

Seit Donnerstag spielt der Impfstatus bei Freizeitaktivitäten keine Rolle mehr und die Masken können abgelegt werden. Nur noch im öffentlichen Verkehr und in gesundheitlichen Einrichtungen gilt weiterhin Maskenpflicht. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Die Reaktionen auf die Aufhebung fast aller Coronamassnahmen gehen von grosser Erleichterung und Freude bis zu Unmut und Angst, wie eine Umfrage in Dietikon zeigt.

Ein Lob an Berset

Celia Büchi

Antonio Vecchier, 69, aus Zürich Altstetten: «Ich bin froh, dass ich jetzt keine Maske mehr tragen muss. Die Masken haben aber sicher viele Ansteckungen verhindert, auch wenn es unangenehm ist, sie zu tragen. Ich finde es gut, wie das Ganze in der Schweiz gemacht wurde. Alain Berset hatte kein einfaches Leben in den letzten zwei Jahren. Und in Italien war es zum Beispiel noch viel verreckter. Jetzt hat der Bundesrat die Verantwortung dem Einzelnen gegeben. Man kann immer noch eine Maske tragen, wenn man will. Es wird auch weiterhin Infektionen geben. Es nimmt mich wunder, wie sich die Situation entwickeln wird.»

Endlich wieder atmen

Celia Büchi

Ioana Colisniuc, 18, aus Dietikon: «Ich finde es super, dass die Massnahmen aufgehoben wurden. Man kann endlich wieder atmen. Es tut gut, bei der Arbeit im Detailhandel nicht mehr neun Stunden am Tag eine Maske tragen zu müssen. Und es tut gut, dass sich alles wieder normalisiert. Die Maskenpflicht war aber schon gut. Jetzt kann jeder selber schauen. Wer will, kann immer noch eine Maske tragen, Corona gibt es ja immer noch. Ich denke, es wird ab jetzt wieder viel mehr Ansteckungen geben.»

Nun wieder mehr Angst vor einer Ansteckung

Celia Büchi

Ghiamodin Ahmadi, 26, aus Dietikon: «Ich hätte es besser gefunden, wenn die Massnahmen weiterhin gelten würden. Ich habe jetzt mehr Angst mich anzustecken, vor allem bei meiner Arbeit im Verkauf. Die Maskenpflicht war gut, weil sie vor der Krankheit schützt. Mit Omikron haben sich zwar viele angesteckt, aber nur wenige kamen ins Spital.»

Schön, die Gesichter wieder zu sehen

Celia Büchi

Maya Meier, 60, aus Oetwil: «Was soll ich sagen, ich bin noch ein bisschen hin- und hergerissen. Es ist schön, dass man die Gesichter wieder sieht. Ich habe aber jetzt kein Fest gefeiert. Ich habe mich vorher eingeschränkt, doch ich konnte alles machen, was ich wollte. Ich habe nichts vermisst. Ich finde es gut, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr bestehen bleibt. Und wenn ich mich unsicher fühle, weil es viele Leute hat, werde ich auch sonst weiterhin eine Maske tragen. Ich arbeite nämlich im Gesundheitsbereich und will niemanden anstecken. »

Am schlimmsten war die Spaltung

Celia Büchi

Marco Wiesendanger, 26, aus Dietikon: «Ich finde es sehr gut, dass die Massnahmen aufgehoben wurden. Alles hat mich gestört. Da ich mich nicht impfen und nicht testen liess, konnte ich nicht mehr überall hin. Das hat mich fertiggemacht. Wir haben deshalb gleich am Abend nach der Bundesratssitzung im privaten Kreis gefeiert und am Samstag gehen wir wieder in eine Bar. Am schlimmsten in den letzten zwei Jahren war aber die Spaltung. Viele Freunde und auch einige aus der Familie liessen sich impfen. Wir hatten Krach, weil wir verschiedene Meinungen dazu hatten. Es hat sich gezeigt, wer die wirklichen Freunde sind. Manche Kollegen haben den Kontakt abgebrochen, weil wir uns uneinig waren. Ich habe aber das Gefühl, dass die Aufhebung der Massnahmen nicht lange bestehen bleiben wird.»

Das Zertifikat gab Sicherheit

Celia Büchi

Monika Huwiler, 78, aus Bergdietikon: «Ich finde es schade, dass die Massnahmen aufgehoben wurden. Ich hätte es mir anders gewünscht. Das Zertifikat hätte ich behalten wollen, denn damit fühle ich mich sicherer. Ich war immer vorsichtig, konnte aber dank dem Zertifikat trotzdem alles machen, was ich wollte. Jetzt bin ich wieder weniger unbeschwert.»