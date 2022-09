Dietikon Longsleeve and the WeirdBoys sind im Final des Cokestudio Soundchecks 2022 Die Dietiker Band Longsleeve and the WeirdBoys hat sich unter zwölf Halbfinalisten einen Platz im Final des diesjährigen Newcomerwettbewerbs erkämpft.

Die Newcomerband Longsleeve and the WeirdBoys macht Experimental Noise Punk. zvg

Die Dietiker Newcomerband Longsleeve and the WeirdBoys hat es geschafft: Sie steht im Final des Musikwettbewerbs Cokestudio Soundcheck 2022 von Coca-Cola Schweiz. Beim Live-Finale am 8. Oktober darf die Gruppe, bestehend aus Leadsänger Longsleeve, Gitarrist Luma und DJ Raveboy, um den Sieg kämpfen. Im Kraftwerk in Zürich werden sie gegen drei weitere Finalisten antreten.

Im Alltag heisst Longsleeve Fabiano Frey und kommt aus Dietikon, Luma ist Oliver Heder, der in Urdorf aufgewachsen ist und heute in Bonstetten wohnt, und Raveboy heisst bürgerlich Joshua Christen und kommt aus Bremgarten. Gegen 160 Bewerberinnen und Bewerber mussten sich die drei in einem ersten Schritt durchsetzen. Eine Wettbewerbsjury, bestehend aus Sony-Music-Chefin Julie Born, Musikmanager Reto Lazzarotto und Musikjournalist Schimun Krausz, wählte daraus zwölf Halbfinalistinnen und -finalisten aus. Mit einem Onlinevoting wurden schliesslich die vier Finalisten auserkoren.

Dietiker Band ist von allen Finalisten am auffälligsten

Wenn die Dietiker Band den diesjährigen Cokestudio Soundcheck gewinnt, winkt ihr ein Preisgeld von 50'000 Franken. Davon werden 20'000 Franken in bar ausbezahlt, der Rest in Form einer einjährigen Unterstützung der Agentur Capitano Music. Was die drei mit dem Geld anfangen würden, hat Fabiano Frey der «Limmattaler Zeitung» bereits verraten: Sie würden sich einen eigenen Van kaufen.

Neben Longsleeve and the WeirdBoys stehen der Fribourger Rapper Pablo, die Zürcher Sängerin Nicky B Fly und die Bieler Singer-Songwriterin Naveni im Final. Eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Mitstreiter aus Dietikon fallen unter den Finalisten mit ihren bunten Haaren, ihren bemalten Gesichtern und ihrer düsteren Kleidung am meisten auf.

Auch Stress, Stefanie Heinzmann, Loco Escrito und Ilira treten auf

Die Musik der Gruppe, die seit rund zwei Jahren in dieser Konstellation besteht, lässt sich gar nicht so einfach einem Stil zuordnen. Die Band selber nennt ihren Sound gerne Experimental Noise Punk. Darin vermischt sind Elemente aus Trap, Rave, Hip-Hop, Heavy Metal und Gothic Rock.

Beim Live-Finale am 8. Oktober im Zürcher Kraftwerk treten nicht nur die vier Finalisten auf, auch deren Coaches Stress, Stefanie Heinzmann, Loco Escrito und Ilira werden gemeinsam einen akustischen Showcase zeigen. Wer schliesslich als glückliche Siegerin oder glücklicher Sieger hervorgehen wird, entscheidet wiederum die Wettbewerbsjury.