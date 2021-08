Dietikon Kurse, Küchensessions, Kräuterwalk: Der «Dietikon Projektraum» setzt seine Projektreihe über das Essen fort Mit «Doubling the marshmallows» eröffnet der «Dietikon Projektraum» am Samstag den zweiten Teil von «Food Field Assemblies» – einer Projektreihe, die sich kritisch mit der Lebensmittelproduktion auseinandersetzt. Sowohl in als auch ausserhalb der alten Metzgerei stehen diverse Aktivitäten an.

Am 17. Juli feierte die Projektreihe «Food Field Assemblies» des «Dietikon Projektraums» in der alten Metzgerei Eröffnung. Jetzt geht es mit dem zweiten Teil der Reihe weiter. Sven Hoti

Vom 21. August bis 5. September lädt der «Dietikon Projektraum» mit «Doubling the marshmallows» zu einem «Fest der Sinne» ein: Bei diversen Veranstaltungen in und ausserhalb der alten Metzgerei am Kronenplatz 8 sollen Interessierte mehr über nachhaltige Ernährung lernen. Gleichzeitig soll ein gemeinsamer Austausch unter den Teilnehmenden stattfinden. Im Vordergrund steht die kritische Auseinandersetzung mit der heutigen Lebensmittelproduktion sowie die Diskussion von Alternativen.

Am Eröffnungswochenende diesen Samstag sind diverse Filmvorführungen zum Thema Lebensmittelherstellung angekündigt. Danach folgen in unregelmässigen Abständen unterschiedliche Workshops, etwa zum Thema Fermentation oder Einmachen. Dabei stehen etwa Lesungen, Spaziergänge durch die Stadt oder – im Rahmen des sogenannten Kräuterwalks – ein Besuch der Dietiker (G)Artenvielfalt auf dem Programm.

Programm «Doubling the marshmallows» 21.08. – 22.08.: Eröffnung mit Filmvorführungen

27.08.: Workshop: School of Fermentation

28.08.: Workshop: Kräuterwalk

29.08.: Küchensession

01.09.: Workshop: Edible Research

03.09.: Workshop: Einmachbibliothek

04.09.: Küchensession

05.09.: Workshop: Composting Zines Es wird eine Anmeldung per Mail unter info@dietikonprojektraum.ch oder auf Instagram unter @dietikonprojektraum gewünscht. Weitere Informationen finden sich unter www.dietikonprojektraum.ch.

Etwas für den Gaumen gibt es bei den beiden Küchensessions am 29. August und am 4. September. Letztere findet im Aussenbereich des Restaurants Zur Krone statt und wird von der Pop-up-Gastronomin und Künstlerin Margaretha Jüngling zusammen mit dem Frauenverein Dietikon durchgeführt. Die Lebensmittel werden unter anderem vom Biohof Fondli und dem Hofladen der Familie Bräm bezogen.

«Doubling the marshmallows» ist der zweite Teil der interdisziplinären Projektreihe «Food Field Assemblies». Der erste Teil, «Bite the hand that feeds you», fand am 17. und 18. Juli in der alten Metzgerei statt. Die Projektreihe wird von Schweizer und überregionalen Kunst- und Kulturschaffenden bespielt und setzt sich kritisch mit der Herstellung und dem Konsum von Lebensmitteln sowie dem Zusammenleben der Menschen auseinander. Dabei soll auch die gängige Geschichtsschreibung hinterfragt werden.

Für die Projektreihe hat der «Dietikon Projektraum» mit der Berliner Zeitschrift «Arts of the Working Class» zusammengespannt. Die Dietiker Kuratorinnen wollen damit laut eigenen Aussagen eine globale Perspektive in die Thematik einbringen. Von der Zeitschrift liegen einige in der alten Metzgerei auf – sie können während der Veranstaltungen kostenlos mitgenommen werden.