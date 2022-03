Dietikon Kreativer Schub nach der Zwangspause: Stadtjugendmusik Dietikon durfte endlich wieder ihre Jahreskonzerte spielen Unter dem Motto «Movie Night» tauchte die Stadtjugendmusik Dietikon an ihren beiden Jahreskonzerten in die Filmszene ein.

Filmreif an diesem Jahreskonzert 2022 war bereits die Dekoration. Am Eingang des Dietiker Pfarreizentrums St. Agatha stand am Samstagabend der ­stachelige Thron von «Game of Thrones». Und im Saal wähnte man sich in einem Filmstudio. Auf den Tischen hatte es 3D-Brillen, Filmklappen, Tisch­tücher mit Filmrollen-Deko und Popcorn-Teelichter.

Anlässlich des Jahreskonzerts – eines am Samstag und eines am Sonntag – betätigten sich die Jugendlichen der Stadtjugendmusik Dietikon (SJMD) nach ihrer coronabedingten Absenz einmal mehr kreativ. Ihr letztes Jahreskonzert hatte im März 2019 stattgefunden.

Für «Regisseur» Roman Christoffel war sein erstes Jahreskonzert eine echte Herausforderung: «Ehrlich gesagt: Vor drei Wochen hätte ich nicht gedacht, dass wir dieses Konzert tatsächlich zu Stande bringen. Aber die Jugendlichen haben wahnsinnig Gas gegeben», sagte Christoffel, der die SJMD seit zwei Jahren dirigiert. Die Kompositionen zu den einzelnen Filmmelodien hätten die Jungen selber ausgewählt. «Die fünfköpfige Musikkommission traf dann die eigentliche Auswahl.»

Vom Tambourenmarsch zur «Mission Impossible»

Die Tambourengruppe eröffnete das Konzert mit einem Marsch, geleitet von Roger Küng. Das stattlich gewachsene Zwischenkorps startete anschliessend mit den karibischen Piraten. Nach der «Movie Music» – arrangiert von Christoffel – und einer Zugabe übernahmen die Tambouren mit «Black Box» und «Tabasco» die Bassdrums. Danach reiste das Hauptkorps unter anderem in den «Jurassic Park», liess sich von Harry Potters Magie verzaubern und begab sich vor der Pause auf eine «Mission Impos­sible».

Nach der halbstündigen Pause spielten die Tambouren griffige Rhythmen und ein Stück, genannt «Tohuwabohu», ein heilloses Durcheinander. Mit Melodien der Kultserie «Game of Thrones», Klängen aus dem Zeichentrickfilm «König der Löwen» sowie Motiven aus «Ghostbusters» endete das harmonische Filmprogramm. Ein vertrauter Abschluss war schliesslich der Sechseläuten-Marsch als krönende Zugabe.

SJMD-Präsidentin Pia Siegrist sagte nach dem Konzert am Samstag: «Es war wunderbar, nach der Zwangspause endlich wieder ein Jahreskonzert durchführen zu können.» Alle Musikerinnen und Musiker hätten den Auftritt geniessen können.

Dirigent Christoffel sagte:

«Ich find’s super, dass sich das Korps just an meinem Geburtstag derart steigerte.»

Und Zuhörerin Bea Rieser aus Urdorf fand: «Die Jungen konnten zwei Jahre kaum proben und für den neuen Dirigenten war es eine echte Herausforderung. Umso mehr hat mich das Konzert begeistert.»

Im Rahmen der Aufführung wurde Tambourendirigent Küng geehrt. Für sein zwanzigjähriges Engagement bei der SJMD überreichte ihm Präsidentin Pia Siegrist einen Blumenstrauss und einen Gutschein für ein Wellness-Weekend.