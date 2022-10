Dietikon Jährlich statt nur alle zwei Jahre: Ernst Joss fordert eine häufigere Kontrolle von Kinderkrippen In einem Postulat fordert der Dietiker AL-Gemeinderat jährliche Kontrollen von Kinderkrippen. Nur so sei es möglich, die hohe Standards zu gewährleisten.

Geht es nach Ernst Joss, sollen die Dietiker Kinderkrippen jährlich kontrolliert werden. Gaetan Bally / Keystone

Im Kanton Zürich seien in den letzten Jahren immer wieder Fälle von Missständen in Kinderkrippen bekannt geworden, schreibt der Dietiker AL-Gemeinderat Ernst Joss in einem Postulat. Um in Krippen hohe Standards und eine ausgezeichnete Betreuung zu gewährleisten, sei eine regelmässige Kontrolle unerlässlich. Joss fordert den Stadtrat auf, mindestens jährlich Kontrollen durchzuführen. Er verweist darauf, dass in Zürich ein Postulat überwiesen wurde, das ebenfalls jährliche Kontrollen fordert. «Dietikon muss hier mit der Stadt Zürich mithalten», schreibt er weiter.

Aktuell werden Krippen in Dietikon alle zwei Jahre kontrolliert. Nur bei Klagen erfolgt häufiger eine Kontrolle. Das reicht Joss nicht aus. Zumal Eltern bei kleinen Kindern Missstände oft kaum oder nur sehr spät bemerken würden, wie er schreibt. Die Kontrollen seien keine Misstrauensbekundung gegen gut geführte Krippen. «Sie garantieren aber, dass sich alle Krippen an die gleich hohen Qualitätsstandards halten müssen.» Joss hatte sich bereits im April 2021 in einer Kleinen Anfrage für häufigere Kontrollen ausgesprochen. Damals monierte er auch, dass Kontrollen nur angekündigt durchgeführt werden. In seiner Antwort sah der Stadtrat keinen Handlungsbedarf und schrieb, dass sich das Zweijahresintervall bewährt habe.