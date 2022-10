Dietikon «Keine gute Bilanz»: 11 von 23 Dietiker Betrieben verkaufen Alkohol oder Tabak an Unter-16-Jährige Bei Testkäufen im Auftrag der Stadtpolizei wurde im August und im September in fast der Hälfte der getesteten Betriebe widerrechtlich Alkohol oder Tabak verkauft.

Der Verkauf von Alkohol an Unter-16-Jährige ist verboten. Dietikon schnitt bei Testkäufen schlecht ab. Alex Spichale

Zusammen mit dem Blauen Kreuz führte die Stadtpolizei Dietikon in den letzten zwei Monaten im ganzen Stadtgebiet unangekündigte Alkohol- und Tabaktestkäufe durch. Dabei wurde einerseits kontrolliert, ob die Betriebe Bier, Wein oder Tabakwaren an Unter-16-Jährige verkaufen und andererseits ob sie härtere Alkoholika an Unter-18-Jährige verkaufen.

Total wurden 23 Testkäufe durchgeführt, wie die Stadtpolizei mitteilt. Die Testkäuferinnen und Testkäufer waren zwischen 13 und 16 Jahre alt. Sie erhielten in 11 Betrieben Produkte, die sie nicht hätten erhalten dürfen. «Keine gute Bilanz», schreibt die Stadtpolizei dazu in ihrer Mitteilung. Dass fast Prozent der Betrieb gegen die Regeln verstossen haben, sei «ein Zeichen dafür, dass dem Jugendschutz durch das Verkaufspersonal zu wenig Beachtung geschenkt wird». Die Stadtpolizei empfiehlt «dringend», im Zweifelsfall einen Ausweis zur Altersüberprüfung zu verlangen oder auf den Verkauf zu verzichten.

Wie die Stadtpolizei in ihrer Mitteilung weiter schreibt, werden die Alkoholtestkäufe ­gemäss den kantonalen Vor­gaben durch das Blaue Kreuz durchgeführt. Die jugendlichen Testkäuferinnen und Testkäufer werden jeweils von Fachpersonen begleitet.

Es gibt keine Bussen für die fehlbaren Verkäufer

Obwohl so viel Alkohol und ­Tabak an zu junge Personen ­verkauft wurde, führen die ­Testkäufe zu keinen Bussen, wie die Stadtpolizei in ihrer ­Mitteilung erklärt: «Die Er­gebnisse der Testkäufe dürfen nach geltender Rechtsprechung im Rahmen eines Strafver­fahrens weiterhin nicht ver­wendet werden, da sie immer noch als verdeckte Ermittlung gelten.»

Konsequenzen gibt es aber trotzdem: Bei Betrieben, die widerrechtlich Alkohol oder Tabakwaren verkauft haben, sollen nun gegen die patentinhabenden Personen «verwaltungsrechtliche Massnahmen eingeleitet werden».

Die Testkäufe sollen zur Sensibilisierung der Verkaufsstellen und deren Mitarbeitenden beitragen. «Die Stadtpolizei Dietikon wird auch künftig Testkäufe durchführen», verspricht sie in ihrer Mitteilung.