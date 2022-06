Dietikon Katholiken wählen einstimmig neue Rechnungsprüfer An der Kirchgemeindeversammlung von Montagabend wählte die katholische Kirchgemeinde Dietikon ihre Rechnungsprüfungskommission (RPK) neu.

Die katholische Kirche St. Agatha am Kirchplatz Dietikon. Severin Bigler

Die gut 30 anwesenden Stimmberechtigten sprachen sich einstimmig für alle fünf Kandidierenden aus, wie Kirchenpflegepräsidentin Maria Spielmann auf Anfrage sagt. Neu wurde Ivo Eltschinger in die RPK gewählt als Ersatz für den ausgetretenen Horst Höscheler. Dieser wurde zuvor neu in die Kirchenpflege gewählt und wird sich künftig in diesem Gremium für die Kirchgemeinde einsetzen. Die bisherigen RPK-Mitglieder Daniel Amstad, Arthur Huber, Sandra Pfyl und Pius Meier wurden im Amt bestätigt. Meier wurde zudem einstimmig als Präsident wiedergewählt.

Die katholische Kirchgemeindeversammlung genehmigte auch die Jahresrechnung 2021 ohne Gegenstimme. Diese schliesst mit einem Aufwand von 3,83 Millionen und einem Ertrag von 3,96 Millionen Franken, wie in der Versammlungsweisung steht. Das Plus von 133'000 ist um 110'000 Franken besser als budgetiert.