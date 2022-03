Dietikon Kaputtes Kettensägenkunstwerk: Die hölzerne «175» der Holzkorporation Dietikon ging beim Umzug in die Brüche Für ihren 175. Geburtstag liess die Holzkorporation Dietikon ein Kettensägenkunstwerk erstellen. Am Freitag, 4. März, wurde die hölzerne «175» vom Stadthaus in den Honeretwald transportiert.

Der Künstler Toni Flückiger formte im November 2021 eine hölzerne «175» zur Feier des 175-Jahr-Jubiläums der Holzkorporation Dietikon. Christian Murer

Anlässlich ihres 175-Jahr-Jubiläums liess die Holzkorporation Dietikon im November 2021 ein Kettensägenkunstwerk erstellen. Der Berner Künstler Toni Flückiger sägte vor dem Dietiker Stadthaus die Zahlen 1, 7 und 5 aus drei Baumstämmen.

Am Freitag wurde das Kunstwerk zur Lorenzhütte im Honeretwald transportiert. Denn ab dem Freitag, 1. April, werden insgesamt 18 Holzkunstschaffende zu Ehren des 175. Geburtstags der Holzkorporation ein halbes Jahr lang ihre Kunstwerke im Guggenbühl- und Honeretwald ausstellen. Über 50 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich für eine Aufnahme bei dem Projekt «Kunst im Wald» beworben.

Nächste Woche wird das Kunstwerk repariert

Um 13.30 Uhr wurde das Kunstwerk von zwei Forstwärtern des Forstreviers Dietikon mit dem Bagger abgeholt. Pünktlich wurde mit dem Aufladen der grossen hölzernen Zahlen begonnen. Dafür mussten die Zahlen jeweils gekippt, seitlich auf den Boden gelegt und schliesslich auf den Anhänger des Baggers befördert werden. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h ging es dann in Richtung Lorenzhütte.

Dort angekommen, wurde das Kunstwerk abgeladen. Dies, nicht ohne ein paar Schäden davonzutragen: An einigen Stellen erlitten die Zahlen Brüche. Zu guter Letzt wurde das Kunstwerk noch richtig ausgerichtet, damit die Zahlen auf der gleichen Höhe sind. Die abgebrochenen Teile würden im Verlauf der nächsten Woche wieder angeleimt und angenagelt werden, sagt Mike Grendelmeier, Präsident der Holzkorporation. Für die Vernissage am 1. April sollte das Kunstwerk also wieder ganz sein.