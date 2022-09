Dietikon Kantonsratskommission spricht sich für den Ausbau der Bremgarten-Bahn auf Doppelspur aus Die Kommission für Planung und Bau empfiehlt dem Kantonsrat einstimmig, 17,5 Millionen Franken für das Projekt in Dietikon zu sprechen.

Dietikon: Zwischen Bahnhof und Stadthaus wurde die Bremgarten-Dietikon-Bahn bereits auf Doppelspur ausgebaut. Der Abschnitt zwischen dem Stadthaus und der Haltestelle Stoffelbach soll auch noch auf Doppelspur ausgebaut werden. Severin Bigler / CH Media

Die Umgestaltung der Bremgartnerstrasse in Dietikon und der damit verbundene Ausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn auf Doppelspur ist einen Schritt weiter. Wie die kantonsrätliche Kommission für Planung und Bau (KPB) am Donnerstag mitteilte, beantragt sie dem Kantonsrat einstimmig, den Objektkredit von 17,498 Millionen Franken zu bewilligen. Die Kommission unterstützt den Antrag des Regierungsrats, der im März veröffentlicht wurde.

Die Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) bedient als S17 die Bahnlinie zwischen Dietikon und Wohlen. Der Streckenabschnitt Bremgarten–Dietikon verfügt zu einem grossen Teil nur über ein einspuriges Trassee. Zwar ermöglichen verschiedene Doppelspurabschnitte und Kreuzungsstationen den 15-Minuten-Takt zu Spitzenzeiten. «Das wenig flexible Betriebsregime ist allerdings verspätungsanfällig. Zudem verkehrt die S17 in Dietikon abschnittsweise in Gegenrichtung zu den übrigen Strassenverkehrsteilnehmenden, was zu gegenseitigen Behinderungen führt. Die Folge sind zusätzliche Zugsverspätungen und unerwünschte Rückstaus im Strassennetz. Ein Ausbau des heute einspurigen Trassees auf dem Gebiet der Stadt Dietikon zur Doppelspur soll die Fahrplanstabilität der S17 verbessern und eine zuverlässigere Anschlusssituation für die im Limmattal verkehrenden S-Bahnen, die neue Limmattalbahn und die verschiedenen Buslinien schaffen», schreibt die 15-köpfige kantonsrätliche Kommission für Planung und Bau in ihrer Mitteilung.

Der geplante neue Dietiker Doppelspurabschnitt ist 1,7 Kilometer lang und erstreckt sich von der Schöneggstrasse bis zur Haltestelle Stoffelbach. Neu werden die Züge auf der Bremgartnerstrasse als Strassenbahn zusammen mit dem Individualverkehr in die gleiche Fahrtrichtung fahren.

Die Kosten für die Doppelspur und die Strassenumgestaltung belaufen sich auf total 47,3 Millionen Franken. Davon entfallen 17,498 Millionen auf den Kanton Zürich. Das Aargauer Parlament hat den Anteil des Kantons Aargau, der sich auf 11,85 Millionen beläuft, im Dezember 2021 bewilligt. Auch der Bund beteiligt sich am Projekt. 2023 sollen die Bauarbeiten starten.