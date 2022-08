Dietikon Jugendfeuerwehr Dietikon holte den 2. Platz beim kantonalen Wettbewerb Das 1. Team des Bezirks schaffte es auf den zweiten Platz am kantonalen Jugendfeuerwehrwettkampf beim Schulhaus Fondli in Dietikon.

Team Dietikon 1 im Einsatz: Bei dieser Übung steht das Atemschutzgerät im Vordergrund. Isabelle Piccand

Der diesjährige kantonale Jugendfeuerwehrwettkampf auf dem Schulgelände Fondli in Dietikon war trotz Regen ein Erfolgstag für die beiden Teams aus dem Bezirk Dietikon. Team 1 erlangt am Samstag den zweiten Platz und Team 2 den fünften von 18 Plätzen. Gewonnen hat die 25. Ausgabe des Wettbewerbs das Team Uster 2.

9 Bilder 9 Bilder Das Team Dietikon 1 feiert seinen Erfolg. zvg

Auf dem Wettkampfgelände war die Konzentration unter den 180 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hoch. Die insgesamt 19 Wettkampfmannschaften bewiesen sich in fünf Disziplinen – ein Mix aus Spass und Ernst. So mussten sich die Teilnehmer im Umgang mit Wasserschlauch und Atemschutzgerät üben, eine Bergung über die Leiter in die Tiefe bestehen, gefährlich Chemikalien und Brennstoffe sicherstellen, aber auch reine Spassaufgaben bestreiten.

Das Team Dietikon 1 der Jugendfeuerwehr. zvg

Die wohl anspruchsvollste und beliebteste Übung für Team Dietikon 1 war die Atemschutzübung. Gestaffelt betrat die siebenköpfige Gruppe mit Atemschutzgerät je zu zweit das Übungsgelände. Es handelte sich um eine simulierte Situation von Feuer und Rauch.

Blind mit abgedeckter Maske mussten die Teams mit Tastbewegungen vorsichtig über das Gelände laufen. zvg

Blind, also mit abgedeckter Maske, mussten die Teams mit Tastbewegungen vorsichtig über das Gelände laufen. Alles musste systematisch nach zu rettenden Personen abgesucht werden. 15 Minuten hatte jedes Team für diese Aufgabe Zeit.

Im Übungsfall Kanister, im Ernstfall Menschen

Koordiniert wurde der Einsatz per Funk. «In der Übung müssen nur Kanister gefunden werden – im Ernstfall wären dies aber Menschen», meinte Julia Baumgartner, Mitstreiterin des Teams Dietikon 1. Organisator Michal Felt fügte hinzu: «Wir haben zwar kein Feuer hier, aber die Übungen sind die systematische Vorbereitung für den Ernstfall», sagte der Kommandant des Zweckverbands Feuerwehr Geroldswil-Oetwil.

Die Jugendfeuerwehr sei 1994 per Zufall entstanden und schreibe bis heute Erfolgsgeschichte, so Kurt Steiner, Leiter Feuerwehr bei der Gebäudeversicherung Kanton Zürich:

«Das Konzept der Jungfeuerwehr ist damals im Stau auf der Heimreise aus Deutschland entstanden.»

Gestartet sei man damals mit 64 Grundkursplätzen. Angemeldet dafür hätten sich 360 Personen. «Wir setzen ganz bewusst auf die Rekrutierung unserer Jugend», sagte Steiner. Im Kanton Zürich wechselten rund die Hälfte der Jungfeuerwehrmitglieder im Alter von 18 Jahren zur Milizfeuerwehr.» Auch Beat Hirter, Präsident des kantonalen Feuerwehrverbands Zürichs sagte stolz: «Wir fördern die Jugend und bilden sie so zu angehenden voll einsetzbaren Feuerwehrkräften aus.»

Deutsche Kinder haben einen Vorsprung

Beim aktuellen Wettkampf war auch eine deutsche Gastmannschaft am Start. «Wir schauen bewusst über die Landesgrenzen hinaus und lernen so immer Neues kennen», sagte Steiner. Anders als hierzulande starteten in Deutschland die Kinder bereits im Alter von fünf Jahren mit der Kinderfeuerwehr. Im Kanton Zürich könne man erst mit 13 Jahren der Jugendfeuerwehr beitreten.

Influencer Zeki Bulgurcu verlas die Rangordnung. zvg

Organisator Felt zeigte sich mit der Durchführung des Wettkampfs zufrieden. Alles sei reibungslos abgelaufen. Die insgesamt 200 Stunden Vorbereitung hätten sich gelohnt. Abgerundet wurde der Anlass mit einem kurzen Auftritt eines Überraschungsgasts, dem Social-Media-Influencer und Entertainer Zeki Bulgurcu. Die Begeisterung der jungen Nachwuchskräfte darüber war gross