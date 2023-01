Dietikon «Jede Menge Verwirrung und Überraschung»: Das Kolpingtheater Dietikon ist zurück mit einem neuen Stück Das Kolpingtheater Dietikon führt nach mehrjähriger Coronapause wieder ein neues Stück mit dem Namen «Empire-Röck und Männertröim» auf. Kurz vor der Premiere am Samstag ist die Vorfreude gross.

Lucia Stich (links) und Rita Stäbler (rechts), Schauspielerinnen des Kolpingtheaters Dietikon, auf der Bühne des katholischen Pfarreizentrums St.Agatha in Dietikon kurz vor einer Theaterprobe. Andrea Zahler

Die drei Freunde Otti, Erich und Udo teilen das gleiche Schicksal: Sie werden von ihren Ehefrauen unterdrückt. Als sich die Gelegenheit ergibt, wollen sie endlich ausbrechen. Im neuen Stück des Kolpingtheaters Dietikon mit dem Namen «Empire-Röck und Männertröim» geht es turbulent zu und her. Die Premiere wird am Samstag, 21. Januar um 14 Uhr im katholischen Pfarreizentrum St.Agatha in Dietikon über die Bühne gehen, bevor dann um 20 Uhr die erste Abendvorstellung gespielt wird.

Erstmals seit der Gründung des Theatervereins im Jahr 1979 mussten die jedes Jahr im Januar geplanten Aufführungen 2021 und 2022 infolge der Coronapandemie abgesagt werden. «Es war für uns alle eine ziemlich grosse Enttäuschung», sagt Rita Stäbler, die schon seit der Gründung Jahr für Jahr in der Theatergruppe spielt.

Auch für Schauspielerin Lucia Stich, die seit 14 Jahren Teil der Gruppe ist, war es eine ungewohnte Situation. «Die letzten Jahre waren ziemlich anstrengend und stellten uns vor Herausforderungen», sagt sie. Das aktuelle Stück hätten sie bereits im Mai 2020 ausgewählt – in guter Hoffnung, dass Corona 2021 wieder vorüber sein werde. Auch die Rollen waren bereits verteilt.

Die Kostüme und Gesten sitzen

Im letzten Jahr stimmte die Theatergruppe schliesslich darüber ab, ob sie das Stück für die 2023 geplanten Aufführungen beibehalten oder zu einem neuen Stück wechseln wollten. Die Mehrheit war dafür, dasselbe Stück zu spielen. Stich gehörte zu denjenigen, die dagegen waren. «Wir haben das Stück schon so lange mit uns herumgetragen, dass wir die lustigen Stellen irgendwann gar nicht mehr lustig fanden», sagt sie.

Der Präsident der Theatergruppe, Daniel Stillhart, als Otti (links), Toni Keist als Erich (Mitte) und Roman Mächler als Udo (rechts) während der Theaterprobe. Andrea Zahler

Seit September laufen nun wieder die regulären Proben und seit Anfang Januar probt das Kolpingtheater Dietikon mehrmals statt nur einmal wöchentlich. Diese Woche, kurz vor der ersten Aufführungsserie am Wochenende, probt die Gruppe bis auf den Freitag sogar jeden Abend. Am Donnerstag fand bereits die Hauptprobe statt. «Den Abend vor der ersten Vorstellung halten wir uns jeweils absichtlich frei, damit sich jeder individuell noch eine Auszeit für sich nehmen kann», sagt Stäbler.

In der Probe vom Montag lief bis auf ein paar kleine Texthänger schon alles wie geschmiert. Die Kulissen waren bis auf wenige Details vollständig aufgestellt und die Kostüme sowie die eingeübten Handlungen und Gesten der Schauspielerinnen und Schauspieler sassen mehrheitlich. «Die Proben laufen mal gut, mal weniger gut, das ist normal», sagt Stäbler. Und ihre Schauspielkollegin Stich fügt hinzu: «Im Grossen und Ganzen können wir es und fühlen uns bereit für die immer näher rückenden Aufführungen.»

Familiärer Umgang innerhalb der Gruppe

Sowohl Stäbler als auch Stich spielen im Stück eine der drei «bösen» Ehefrauen. «Ich mag Rollen, bei denen ich den Ton angeben und den Giftzwerg spielen kann», sagt Stäbler. Die drei Ehepaare, die sich im Stück gegenseitig das Leben schwermachen, sorgen laut Stich für jede Menge Verwirrung und Überraschung.

In einer Szene unterhalten sich die drei Ehefrauen am Esstisch über ihre Männer. Lucia Stich schlüpft im Stück in die Rolle von Claudia (links), Rita Stäbler spielt Rösli (Mitte) und Nana Calisto übernimmt die Rolle von Janette (rechts). Andrea Zahler

Die beiden Schauspielerinnen sind sich einig: Der grosse Zusammenhalt innerhalb der Theatergruppe sowie der freundschaftliche und fast schon familiäre Umgang untereinander tragen viel dazu bei, dass die gespielten Partner- und Freundschaften auf der Bühne echt und natürlich wirken.

Nach den ersten beiden Aufführungen diesen Samstag wird das Kolpingtheater Dietikon sein Stück «Empire-Röck und Männertröim» in der Woche darauf noch drei weitere Male aufführen. «Wir freuen uns riesig, dass wir endlich wieder spielen dürfen», sagt Stäbler.