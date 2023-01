Dietikon «Jahrhundertprojekt» der Limeco: IG Silbern befürchtet riesigen Fremdkörper Die IG Silbern begrüsst die Ausbaupläne für ein Limmattaler Energiezentrum und lobt das offene Vorgehen der Limeco. Gegenüber den enormen Gebäudedimensionen, den hohen Kosten und dem Einfluss auf den Verkehr zeigt Präsident Urs Jenny sich aber skeptisch.

Der Kamin der heutigen Kehrichtverwertungsanlage in Dietikon ist rund 80 Meter hoch. In Zukunft könnten viel grössere Gebäudeteile die gleiche Höhe erreichen. Severin Bigler

«Die neuen Anlagen werden gewaltig, das kann man sich in der Realität gar nicht so recht vorstellen», sagt Urs Jenny. Deshalb sei eine gute Gestaltung und Integration in die Umgebung besonders wichtig. Der Präsident der Interessengemeinschaft Silbern spricht «das Jahrhundertprojekt» der Limeco an, welche die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) und die Abwasserreinigungsanlage (ARA) am Rand des Dietiker Gebiets Silbern betreibt. Bis 2050 soll dort ein Limmattaler Energiezentrum entstehen, das die ganze Region mit CO 2 -neutraler Energie versorgt.

In einer öffentlichen Ausstellung präsentierte die Limeco über die vergangenen zwei Wochen die kürzlich abgeschlossene Testplanung. Im Rahmen dieser hatten drei interdisziplinäre Teams mögliche Lösungsansätze für die räumliche, bauliche und logistische Realisierung der geplanten Gesamterneuerung erarbeitet. Am Montag lud die Limeco die IG Silbern als Vertreterin der lokalen Grundeigentümer und Wirtschaft in die Ausstellung ein.

Urs Jenny, Präsident der IG Silbern. Severin Bigler

Das auf einen breiten Austausch ausgelegte Vorgehen der Limeco sei sehr positiv, lobt Jenny. «Wir haben am Montag über alle Themen offen diskutiert und gute Antworten von der Limeco erhalten.» Ein modernes Energiezentrum sei für die IG Silbern grundsätzlich unbestritten und eine sehr gute Sache. Bei der Umsetzung wolle man trotzdem sehr genau hinschauen.

Beim Design soll nachgebessert werden

Die architektonischen Ideen der drei Teams stossen bei der IG Silbern auf Skepsis. Denn das Volumen der künftigen Gebäude wird auf jeden Fall viel grösser ausfallen als jetzt. Bei der dezentesten Planungsvariante wird mit Gebäudehöhen von bis zu 55 bis 60 Metern gerechnet, bei der markantesten Variante sogar mit bis zu 80 Metern – so hoch wie der heutige KVA-Kamin oder der Limmat Tower, aber auf einer viel grösseren Fläche. «Es ist ein Wahnsinn, was das für die Silbern und die ganze Region bedeutet», so Jenny. Zudem stelle sich die Frage, ob man privaten Grundeigentümern nicht auch mehr Rechte einräumen müsste, wenn die Limeco so hoch bauen darf.

Auf Plänen und mit Modellen präsentierte die Limeco die Resultate ihrer durchgeführten Testplanung in einer Ausstellung. Severin Bigler

Die künftigen Anlagen dürften auf keinen Fall einfach wie ein gigantischer Fremdkörper in der Landschaft stehen, sagt Jenny. Es sehe auf den äusserst grünen Visualisierungen mit viel Bäumen zwar schön aus, aber sei in der Realität viel komplizierter. «Die Architektur muss eindeutig verbessert werden», sagt er und verweist auf den von der IG Silbern ins Spiel gebrachten Vorschlag, das künftige Energiezentrum als künstlichen, begehbaren Hügel in die Landschaft einzubetten.

Das Limeco-Areal grenzt direkt an die Limmataltläufe, die als Moor- und Auengebiet von nationaler Bedeutung geschützt sind. Allerdings findet Jenny, dass die vorliegende Testplanung zu einseitig auf die Interessen des Natur- und Vogelschutzes fokussiere. Auf der anderen Seite des Areals arbeiten immerhin 5000 Menschen in der Silbern, gibt er zu bedenken. Der geplante öffentliche Platz an der Silbernstrasse und das Ziel, das Areal für Publikumsnutzungen zu öffnen und öffentliche Querverbindungen zu erstellen, sei ein guter Anfang, findet Jenny. Aber im Verhältnis zur enormen Dimension der zukünftigen Gebäude reiche es noch nicht aus.

Sind eine Milliarde Franken zu viel?

Die geplanten Kosten und mögliche Einflüsse auf den Verkehr gaben laut Jenny am Montag ebenfalls zu reden. Bis 2050 will die Limeco für die Gesamterneuerung nämlich rund eine Milliarde Franken investieren. Dafür soll kein Steuergeld fliessen. Die acht Trägergemeinden – Dietikon, Schlieren, Urdorf und die fünf Gemeinden rechts der Limmat – müssten aber für mögliche Defizite aufkommen. «Übernehmen wir uns damit nicht?», fragt Jenny. Er erwähnt aber auch lobend, dass die Limeco einen Einblick in ihren Businessplan und ihre Prognosen gewähren wolle, um ihre eigene Zuversicht zu untermauern.

Gemäss Studien erwartet die Limeco auch kein höheres Verkehrsaufkommen als heute. Und die Zufahrt zur KVA soll so geplant werden, dass mögliche Rückstaus erst auf dem Limeco-Areal entstehen. Dazu sagt Jenny: «Das können wir jetzt noch nicht kontrollieren, deshalb wollen wir das Thema mit der Limeco und der Stadt Dietikon noch genauer anschauen.»