Dietikon Neue Nistkästen und begrünte Dächer und Fassen: So will die Stadt die Grünen-Initiative umsetzen Die Grünen Dietikon und der lokale Natur- und Vogelschutzverein haben zusammen mit dem Stadtplanungsamt konkrete Massnahmen ausgearbeitet, um bis Ende 2025 für fast eine Million Franken die Biodiversität auf dem Stadtgebiet zu fördern.

In Dietikon treffen Siedlungsraum, Natur und Landwirtschaft auf engem Raum zusammen. Bild: Florian Schmitz

Die von den Dietiker Grünen und dem Natur- und Vogelschutzverein eingereichte Initiative «Mehr Artenvielfalt für Dietikon» kann ohne Urnengang umgesetzt werden. Zusammen mit dem Stadtplanungsamt haben die Initianten eine Prioritätenliste mit Massnahmen zur Förderung der Artenvielfalt in Dietikon entwickelt, die nun vom Stadtrat genehmigt wurde, wie die Grünen mitteilen.

Die Initiative fordert, dass die Stadt bis Ende 2025 total 900’000 Franken in die Förderung der Artenvielfalt auf Stadtgebiet investiert. Weil der Stadtrat die Initiative befürwortete und der Gemeinderat im Februar 2023 einstimmig zustimmte, war keine Volksabstimmung nötig. Für die erstellte Massnahmenliste seien auch die jeweiligen finanziellen Mittel definiert worden, heisst es weiter in der Mitteilung. Ein Hauptaugenmerk sei gewesen, sinnvolle, qualitativ hochwertige und zeitnah umsetzbare Projekte auszuwählen, die viele verschiedene Nutzergruppen ansprechen.

Die Massnahmen umfassen städtische Förderbeiträge für Private, einheimische Pflanzen und Ansaaten in einzelnen Quartieren, landwirtschaftliche Projekte und Mittel für die Beratung durch externe Fachpersonen. Ein Projekt beinhalte zum Beispiel, über die Stadt verteilt zusätzliche Nistkästen aufzuhängen, sagt Mitinitiant Oliver Grübner von den Grünen Dietikon. Ein weiteres sei vergleichbar mit der Aktion Klimabaum, mit der die Stadt im Herbst 2020 fast 500 Jungbäume verschenkte, um das Lokalklima zu fördern.

Stadt und Initianten waren sich schnell einig

Die ausgewählten Massnahmen seien eine Mischung aus Vorschlägen, die bereits von den Initianten mit der Initiative eingereicht wurden, und Ideen des Stadtplanungsamts, schreibt Tobias Bruder, Projektleiter beim Dietiker Stadtplanungsamt, auf Anfrage. Zwei ausgewählte Projekte würden dem Stadtplanungsamt besonders am Herzen liegen. Erstens die Förderung für die Erstellung von privaten Dach- und Fassadenbegrünungen, die für das Stadtklima und ökologisch ein grosses Potenzial habe. «Hierbei sind wir auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen», so Bruder. Zweitens freue die Stadt sich über die Renaturierung einer ökologischen Perle: der ehemaligen Hirschweide im Gebiet Weiermatt am Fuss des Weinbergs.

Die Projektideen und Fördervorschläge seien in einem zweiten Schritt dann von der Stadt und den Initianten unabhängig voneinander nach Ökologischem und Gesellschaftlichem priorisiert worden, so Bruder. Grübner ergänzt: «Die Massnahmen sollen auch den Dietikerinnen und Dietikern zugutekommen und die Lebensqualität im Siedlungsraum erhöhen.» Wichtig sei zudem gewesen, dass alle Ideen wirklich neu sind und nicht einfach schon bestehende Pläne mit den gesprochenen 900’000 Franken finanziert werden.

Beide Seiten waren sich offensichtlich grundsätzlich einig: Die nun vom Stadtrat bewilligte Liste habe sich bei einer gemeinsamen Sitzung «sehr schnell und ohne grössere Diskussionen herauskristallisiert», schreibt Bruder. «Wir sind zuversichtlich, dass gemeinsam hochwertige ökologische Projekte umgesetzt werden können.» Auch Grübner lobt die «sehr gute Zusammenarbeit» mit dem Stadtplanungsamt.

Weil Agglomerationen wie das Limmattal etwa einen Drittel der Gesamtfläche der Schweiz einnehmen, spiele die Biodiversität auch hier eine wichtige Rolle, schreiben die Grünen in ihrer Mitteilung. Angesichts der starken Überbauung sei es nicht nur wichtig, verschiedene Lebensräume zu vernetzen.

Auch der Siedlungsraum könne einen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität leisten. Dazu liefern die Grünen auch gleich diverse Beispiele: So bieten Bäume Schatten und filtern Luftschadstoffe, nicht versiegelte Flächen oder Blumenwiesen ermöglichen die Versickerung und Speicherung von Regenwasser. Auch Grünflächen und begrünte Dachflächen fungieren bei Starkregen als wichtige Wasserspeicher und reduzieren so die Belastung der Kanalisation. Gewässer, Baumbestände, Grünflächen und begrünte Gebäude mildern zudem Hitzewellen ab.