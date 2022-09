Dietikon In 100 Jahren hat die Männerriege viel erlebt und beim STV Dietikon immer tatkräftig mitgewirkt Die 1922 gegründete Männerriege des STV Dietikon hat ihren 100. Geburtstag gefeiert. Hansi Ungricht, Leiter der Männerriege und langjähriges Mitglied im Turnverein, blickt zurück auf die bewegte Geschichte.

Die Männerriege des STV Dietikon zu Gast am eidgenössischen Turnfest in Luzern 1991. zvg

Das genaue Gründungsdatum herauszufinden, sei gar nicht so einfach gewesen, sagt Hansi Ungricht, Leiter der Männerriege des STV Dietikon. Gemäss den Statuten von 1973 wurde die Männerriege am 12. August 1922 gegründet als Untersektion zur Aktivriege. Entsprechend feierte die Männerriege vor kurzem mit gut 130 Gästen, Aktiven und Ehrengästen im katholischen Kirchgemeindehaus ihren 100. Geburtstag.

Doch bereits zuvor gab es innerhalb des 1876 gegründeten Turnvereins Dietikon Bestrebungen für den Aufbau einer Männerriege. Den Versuchen von 1914 und 1917 seien aber Meinungsunterschiede und auch äussere Umstände wie der Erste Weltkrieg in die Quere gekommen, erzählt der 74-jährige Ungricht. Zur Gründung heisst es in den Statuten, dass die Männerriege den «Zweck freier turnerischer Tätigkeiten und gemütlicher Geselligkeit» verfolge.

So warb die Männerriege in den Anfangszeiten um neue Mitglieder. zvg

Das Angebot richtete sich spezifisch an Männer, denen es bei der Aktivriege zu schnell und intensiv zu und her ging. Das ist bis heute so geblieben, wie Ungricht sagt:

«Bei uns geht's zur Hälfte um die Bewegung und zur Hälfte um das gesellige Zusammensitzen im Anschluss.»

Dass das früher nicht immer gut ankam, zeigt ein altes Zitat eines ehemaligen Turnvereinspräsidenten, auf das Ungricht bei seinen Recherchen zur Geschichte der Männerriege gestossen ist: «Man sieht und hört nichts von der Männerriege. Sie trifft sich nur zum Jassen oder Kegeln.»

Seit 1997 gemeinsam auf Wanderschaft

Ob Kegeln, Boccia, Jassen oder Minigolf: Bis heute erfüllen die sozialen Anlässe eine wichtige Funktion für die Männerriege. Auch das Bierfäscht im Sommer und der Plauschwettkampf im Dezember sind zur festen Tradition geworden. Genauso wie die im Juni 1997 erstmals umgesetzte Idee von Heini Schaffner, gemeinsam auf Wanderschaft zu gehen. «Wir gehen zurzeit einmal monatlich wandern», sagt Ungricht, der selbst 1954 der Jugendriege beitrat und seither immer mit dem Turnverein in Verbindung blieb. Seit mittlerweile neun Jahren leitet er die Männerriege, zuvor war er acht Jahre Präsident des Turnvereins.

Männerriegenleiter Hansi Ungricht an der Jubiläumsfeier. zvg

Ungricht blickt mit Freude auf den Jubiläumsanlass zum 100-Jährigen Anfang September zurück: «Es war ein schöner und sehr gemütlicher Abend mit viel Zeit für einen guten Austausch und Gespräche.» Er habe auch viele ehemalige Mitglieder wiedergetroffen, die er schon länger nicht mehr gesehen hatte. Für Unterhaltung am Abend sorgten Jüngere im Turnverein: So traten die Mädchenriege, die Röhnradturnerinnen und die Ropeskipperinnen auf der Bühne auf.

Am Jubiläumsanlass zeigten die Röhnradturnerinnen und die Ropeskipperinnen ihre Fähigkeiten. (Bilder: zvg)

Neben Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), der heute noch STV-Mitglied ist, und STV-Präsident Patrick Bader richteten auch Vertreter der anderen zwei Dietiker Turnvereine KTV und Satus Grussbotschaften an die Männerriege. Besonders überraschend sei für ihn aber gewesen, so Ungricht, dass die Aktivriege, die Frauenriege und der Zentralvorstand des Turnvereins der Männerriege zum Jubiläum Geld spendeten, um neues Material zu beschaffen. Ebenfalls freue es ihn, dass das Dietiker Gewerbe den Anlass unterstützt habe. So seien viele Preise zusammengekommen, die an die Gäste verlost wurden.

Dank vieler Spenden vom Dietiker Gewerbe erhielten alle Gäste für ihre verteilten Lose einen Preis. zvg

Von verunfallten Pferdewagen und Auslandsreisen

Für den Jubiläumsanlass tauchte Ungricht tief in die Geschichte der Männerriege ein und wälzte alte Ordner, um spannende Anekdoten zu Tage zu fördern. So stiess er etwa auf eine undatierte Jura-Reise mit einer Fahrt auf Pferdewagen. Weil ein Wagen aus dem Nichts kippte und die Rösser stürzten, mussten zwei Turner zur Arztpflege. «Die Idee war gut, das Material war schlecht», habe der damalige Präsident anschliessend konstatiert.

Ungricht erzählt auch von der Einführung einer Jasskasse auf Initiative von Peter Reinhard, die 1977 die erste Auslandsreise nach Stockholm ermöglicht habe. Bis heute hat die Männerriege über 20 Destinationen bereist. Zudem erinnert er daran, dass die zweite Leidenschaft von Turnern das Singen sei. Diese wurde zwischenzeitlich in der Männerriege aktiv ausgelebt mit einem Turnerchor, der über mehrere Jahre von Willy Baumgartner geleitet wurde. Mangels Nachwuchs verstummte die Gruppe aber später wieder.

Gut 130 Gäste sowie Helferinnen und Helfer nahmen am Jubiläumsanlass im katholischen Kirchgemeindehaus teil. zvg

Immer wieder haben die Männerriegler, die sich heute jeweils donnerstags im Schulhaus Zentral zum Turnen treffen, an den Meilensteinen des STV Dietikon mit viel Einsatz mitgewirkt. So leisteten sie Anfang der 1960er-Jahre viel Fronarbeit beim Bau des Sportplatzes Hätschen mitsamt 400-Meter-Tartanbahn. Genauso wie 1978, als das Turnerhaus beim Sportplatz für gesellige Anlässe erstellt wurde, und 2007, als das Turnerhaus saniert werden musste. Auch bei der Organisation des ersten gemeinsamen Dorfturntags der drei Dietiker Turnvereine half die Männerriege tatkräftig mit.