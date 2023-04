Dietikon Im September 2025 wird die Stadt wieder zur Festmeile Das erste dreitägige Dietiker Stadtfest seit 2018 soll vom 5. bis 7. September 2025 stattfinden. Dafür will der Stadtrat bis zu 420'000 Franken investieren.

Dodo gehörte 2018 zu den bekannten Namen, die das Publikum auf der Hauptbühne auf dem Rapidplatz begeisterten. Archivbild: David Egger

Das dreitägige Stadtfest im Spätsommer 2018 kam in Dietikon so gut an, dass sich gleich anschliessend alle einig waren: Die grosse Feier muss unbedingt wiederholt werden. Jetzt ist klar: Vom 5. bis 7. September 2025 will die Stadt zusammen mit den lokalen Vereinen das nächste grosse Stadtfest durchführen, wie der Stadtrat in einer Mitteilung von Dienstag schreibt.

Noch muss der Gemeinderat dem für die Durchführung nötigen Kredit zustimmen. Der Stadtrat setze den maximalen städtischen Beitrag für das Fest auf 420'000 Franken fest, aber beantrage dem Gemeinderat aus kreditrechtlichen Gründen einen Bruttokredit von 987'300 Franken, heisst es weiter.

Das Velohaus am Dietiker Bahnhof wurde beim Stadtfest 2018 zur grossen Party-Zone. Claudio Thoma

Für die dreitägige Feier sind vier grosse Festplätze mit drei Bühnen und einer Chilbi vorgesehen. «Das Festgelände soll die Dietiker Stadtteile verbinden», heisst es dazu in der Mitteilung. Allerdings wird noch nicht verraten, ob es sich dabei um die gleichen wie 2018 handelt. Damals stand die Hauptbühne auf dem Rapidplatz und eine zweite Bühne auf dem Kirchplatz. Kleinere Konzerte fanden im Gleis 21 statt, das noch vor seiner offiziellen Eröffnung im Januar 2019 erstmals als Veranstaltungsort genutzt wurde. Und das Park-and-Rail-Areal direkt beim Bahnhof verwandelte sich in eine Chilbi mit Riesenrad.

Details zum Programm stehen in dieser frühen Phase noch nicht fest. Das Ziel ist «ein unterhaltsamer Rahmen mit ansprechenden Attraktionen, leckerer Kulinarik sowie einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm», heisst es. Was das bedeuten kann, zeigt der Blick zurück auf 2018, als unter anderem Dodo und Boney M. die Hauptbühne auf dem Rapidplatz rockten, Francine Jordi auf dem Kirchplatz für Furore sorgte und viele verschiedene lokale Vereine Stände betrieben.

Francine Jordi trat 2018 auf dem Kirchplatz auf. Sibylle Egloff

Stadt will die Vereine in die Planung miteinbeziehen

Schon jetzt ist klar, dass die Stadt wieder die vielen lokalen Vereine miteinbeziehen will. «Diese sollen sich aktiv in die Gestaltung des Festes einbringen können», heisst es in der Mitteilung. Wenn dann der Gemeinderat den nötigen Kredit für das Fest bewilligt haben wird, will die Stadt eine erste Informationsveranstaltung für die Vereine durchführen.

Das neunköpfige Organisationskomitee steht bereits fest. Es besteht aus städtischen Mitarbeitenden und externen Fachpersonen. Die Mehrheit war bereits 2018 in die Organisation involviert und hat entsprechende Erfahrung. Präsidiert wird das Komitee von Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Die Dietiker Kulturbeauftragte Irene Brioschi übernimmt die Projektleitung und das Bühnenprogramm.

Ein Grossteil des Organisationskomitees war schon 2018 dabei. Florian Schmitz

Standortförderer Alexander Carisch ist fürs Sponsoring verantwortlich, «Zeus»-Wirt Stefan Schmucki für die Gastronomie, Sybil Schweingruber als städtische Kommunikationsbeauftragte für die Kommunikation und die Integrationsbeauftragte Sandra Razic für die Helferinnen und Helfer. Fabian Hauser wird wie 2018 als Bau- und Infrastrukturchef dafür sorgen, dass auf dem Festgelände alles funktioniert. Und nicht zuletzt kümmert sich Karin Binder um das Rahmenprogramm sowie die Vereine und Stefan Haldemann verantwortet die Sicherheit.