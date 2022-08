Dietikon Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals: Die Denkmalpflege lädt zu einer Partie Minigolf ein Eigentlich hätte die Dietiker Minigolfanlage Mühlematt an der Hasenbergstrasse 19 einer Wohnüberbauung weichen sollen. Doch es regte sich Widerstand. 2019 nahm der Kanton die Anlage ins Inventar der Denkmalschutzobjekte auf. Zudem gab es viel politisches Engagement für den Erhalt der Anlage. Diesen Frühling wurde sie endgültig unter Schutz gestellt und von der Stadt gekauft.

Kostenlos und ohne Anmeldung: Wer eine Partie Minigolf spielen möchte, ist am Samstag, 10. September, bei der Minigolfanlage Mühlematt in Dietikon herzlich eingeladen. Im Bild: Der Minigolfpark am Tag der Wiedereröffnung, fotografiert am Samstag, 9. Juli 2022. Cynthia Mira

Nun wird die Minigolfanlage eine Hauptrolle an den Europäischen Tagen des Denkmals im Kanton Zürich spielen. Diese stehen dieses Jahr unter dem Motto «Freizeit».

Die Archäologie und Denkmalpflege des Kantons Zürich sowie die Städte Winterthur und Zürich organisieren aus diesem Grund in der zweiten Septemberwoche zusammen mit Partnerorganisationen kostenlose Anlässe auf verschiedenen Freizeitanlagen. Eine davon ist die Minigolfanlage Mühlematt.

«Die Minigolfanlage ist ein lebendiges Denkmal»

Am Samstag, 10. September, von 14 bis 17 Uhr laden die kantonale Denkmalpflege und der Minigolf-Club Mühlematt dazu ein, bei einer Partie Minigolf mehr über den Minigolf-Sport sowie die Geschichte und Rettung der Anlage zu erfahren, wie die Baudirektion in einer Mitteilung schreibt. Die 1969 erstellte Minigolfanlage Mühlematt sei ein lebendiges Denkmal.

«Der Genfer Gartenarchitekt Paul Bongni eröffnete 1953 die erste normierte und patentierte Minigolfanlage mit 18 Pisten in Ascona bei Locarno. Danach entwickelte sich Minigolf zu einem internationalen Exportschlager», heisst es in der Mitteilung weiter. In Dietikon habe eine der letzten und schönsten Anlagen des «System Bongni» vor der Schliessung bewahrt werden können. Für den Anlass ist keine Anmeldung erforderlich.

Weitere Anlässe im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals finden auf der Offenen Rennbahn Oerlikon, in der Bretterbadi Wädenswil und auf dem römischen Gutshof Winkel-Seeb statt.