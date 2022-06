Dietikon «Ich wusste nicht, dass Blumen so viel kosten»: Die achte Klasse der Schule Luberzen organisiert im Team das 50-Jahr-Jubiläumsfest Die Schule Luberzen feiert am Freitag ihr 50-Jahr-Jubiläum mit einem Fest und einem Fussballturnier. Achtklässler haben in einer Projektwoche die Organisation der Feierlichkeiten übernommen.

Sie haben sich um Plakate, Blumen, den Fussballplatz, Social Media und die Spiele gekümmert: Ronja Godenzi, Kron Rashiti, Nicolas Stocker, Radwan Ilechukwu (hinten von links nach rechts), Stephanie Zumbühl, Alejna Jasari, und Matilde Seixas Peixoto (vorne von links nach rechts). Severin Bigler

«Ich habe eine Liste gemacht mit den Leuten, die Interviews geben», sagt Kumaran Srimurugavel und liest die Namen und Funktionen von sieben seiner Schulkameradinnen und-kameraden vor, die der «Limmattaler Zeitung» von ihren Erfahrungen in der Projektwoche erzählen werden.

Kumaran ist der Presseverantwortliche für das 50-Jahr-Jubiläum der Dietiker Schulanlage Luberzen, das am Freitag auf dem Schulareal gefeiert wird. Seine Kolleginnen und Kollegen von der achten Klasse sind zuständig für die Dekoration, die Beschilderung, Social Media, den Fussballplatz und die Spiele.

Die Klasse hat in einer Projektwoche gemeinsam das Jubiläumsfest organisiert. Unterstützt wurde sie von ihrer Lehrerin Pauline Boyeni. Für das Jubiläum hat die Schule zwei Fussballspiele organisiert: Im ersten treten zwei Schülerteams gegeneinander an und im zweiten Dietiker Lehrpersonen gegen Präsidenten von Dietiker Vereinen. Gecoacht werden die Mannschaften unter anderem von der Dietiker Nati-Spielerin Rahel Kiwic und vom ehemaligen Fussball-Profi Georges Bregy. Zudem gibt es auf dem Schulareal ein Fest mit Musik, Essen und Spielen.

Spass gehabt und auch Neues gelernt

Radwan Ilechukwu. Severin Bigler

Die Spiele werden auf dem Fussballplatz der Schule ausgetragen. Als Platzwart fungiert Radwan Ilechukwu. Er bereitet für die Spiele alles vor, etwa die Tore, und behält den Platz während des Anlasses im Auge. Die bisherige Arbeit habe ihm gefallen. «Es ist halt cooler als Unterricht, mal etwas anderes», sagt er.

Nicolas Stocker. Severin Bigler

Das findet auch sein Klassenkamerad Nicolas Stocker, der für die Beschilderung am Anlass zuständig ist. «Es macht Spass, an einem grossen Projekt mitzuwirken. Und wir haben dabei gelernt, Infos auszutauschen und zusammenzuarbeiten», sagt er.

Alejna Jasari. Severin Bigler

Neben der Beschilderung braucht es für das Jubiläumsfest auch Plakate und ein Logo. Diese hat Alejna Jasari gestaltet und ausgesucht. «Es war stressiger, als ich erwartet hatte», sagt sie. «Aber die anderen haben mir mit ihren Ideen geholfen. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.»

Matilde Seixas Peixoto. Severin Bigler

Geholfen hat ihr zum Beispiel ihre Klassenkameradin Matilde Seixas Peixoto. Sie ist zuständig für die Dekoration am Anlass. Dafür hat sie unter anderem geplant, auf jeden Tisch eine Aludose mit Blumen zu stellen. Dabei hat sie einiges gelernt: «Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Blumen so viel kosten», sagt sie.

Kron Rashiti. Severin Bigler

Um das Jubiläum nach aussen sichtbar zu machen, gibt es auch einen Social-Media-Auftritt. Kron Rashiti kümmert sich um einen Instagram-, einen Facebook- und einen Tiktok-Account. «Es ist schon stressig geworden mit allen Kanälen, vor allem zum Schluss, weil wir da natürlich mehr posten wollen. Aber Social Media macht mir einfach Spass», sagt er.

Ronja Godenzi. Severin Bigler

Am Jubiläum wird nicht nur Fussball gespielt. Auf dem Schulgelände verteilt können die Gäste auch noch verschiedene andere Spiele spielen. Diese haben sich Ronja Godenzi und Stephanie Zumbühl ausgedacht. Und so gibt es ein Zimmer mit Brettspielen, Teamspiele in der Turnhalle, Basketball hinter der Turnhalle, eine Hüpfburg und ein Kahoot-Zimmer.

Stephanie Zumbühl. Severin Bigler

«Anfangs waren wir unsicher, was wir alles für Spielen machen dürfen und was für Materialien wir benutzen können», erzählt Godenzi. «Doch wir haben das abgeklärt und von da an lief es super.» Es habe zwar nicht immer alles sofort geklappt. Beispielsweise hätten sie für die Brettspiele kurzfristig ein anderes Zimmer suchen müssen. Aber: «So haben wir gelernt, darauf vorbereitet zu sein, wenn etwas nicht nach Plan läuft», sagt Zumbühl.

«Sie haben ein tolles Jubiläum vorbereitet»

Pauline Boyeni. Severin Bigler

Lehrerin Pauline Boyeni ist stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler. Sie hätten sich selbstständig organisiert und nur selten Fragen gestellt. «Matilde fragte mich zum Beispiel, woher sie genug Aludosen für alle Tische bekommt – solche kleinen Dinge. Aber das meiste hatten sie komplett im Griff», erzählt sie.

Boyeni freut sich auf den Anlass, an dem auch die Eltern und andere Gäste sehen können, was die Schülerinnen und Schüler alles geleistet haben. «Wenn man einen Anlass besucht, weiss man meist nicht, was alles dahintersteckt. Nun waren die Schülerinnen und Schüler hautnah dabei. Und sie haben ein tolles Jubiläum vorbereitet», sagt sie.