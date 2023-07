Dietikon «Ich habe einen lauten Knall gehört»: Auto überschlägt sich bei der «Krone» In der Nacht auf Sonntag kam es bei der Brücke über die Reppisch im Dietiker Zentrum zu einem Unfall. Mehrere Personen mussten aus dem Auto klettern, weil dieses sich überschlagen hatte.

Video: ZüriToday

«Ich war gerade am Einschlafen und dann habe ich einen lauten Knall gehört», sagt Anwohner Edib Fehratovic, «dann kam ich auf den Balkon und sah, wie das Auto quer steht.» Die Rede ist von einem Unfall, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dietikon beim Kronenplatz ereignet hat, wie ZüriToday berichtet. Das Auto war bei der Brücke über die Reppisch unter anderem in die Brückenmauer gekracht. Die zum Brückengeländer gehörende Abdeckung war genauso beschädigt wie das Auto.

Wie Fehratovic gegenüber ZüriToday weiter sagt, kletterten nach dem Unfall mehrere Personen aus dem Auto, das auf seiner rechten Seite liegend zum Stillstand gekommen war, nachdem es sich überschlagen hatte.

Video: ZüriToday

Gemäss ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Selbstunfall, wie die Kantonspolizei gegenüber der Limmattaler Zeitung bestätigt. Ob die Person am Steuer des Autos alkoholisiert war oder dergleichen, wird im Rahmen der Ermittlungen abgeklärt. Der Betrieb der Limmattalbahn, auf deren Gleis das Unfallauto zu stehen kam, wurde nicht beeinträchtigt. Das Auto wurde noch vor Betriebsbeginn der Limmattalbahn wegtransportiert. (deg)